AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi

Türkiye'de milyonlarca emeklinin gelirini doğrudan etkileyecek olan temmuz ayı zam oranları için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte, 6 aylık enflasyon farkı ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı kesinleşecek.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 18 CİVARINDA

TÜİK verilerine göre yılın ilk 5 aylık enflasyon farkı yüzde 16,6 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,36 seviyesinde öngörülüyor. Haziran enflasyonunun yüzde 1 civarında bile gelmesi durumunda, temmuz ayında emekli maaşlarına yüzde 18'e yakın bir zam yapılması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN KRİTİK RAKAM: 23 BİN 500 TL

Emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında ise "en düşük emekli maaşının" ne kadar olacağı geliyor. Bu tutarın artırılabilmesi için yasal düzenleme yapılarak Meclis'ten kanun çıkarılması şart. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine dayandırdığı AK Parti kaynaklarına göre; yaklaşık 5 milyon vatandaşı ilgilendiren en düşük emekli aylığının 23 bin 500 TL'nin altında olmayacağı aktarıldı.

6 aylık enflasyon oranı kesinleştikten sonra çıkarılacak yasa ile, kök maaşı 23 bin 500 TL'nin altında kalacak olan emekliler için aradaki fark yine Hazine tarafından tamamlanarak hesaplara yatırılacak.

SEYYANEN ZAM BEKLEYENLERE KÖTÜ HABER

Gündemdeki bir diğer konu olan "seyyanen zam" ihtimaline ise kapılar şimdilik kapalı. AK Parti kurmayları, ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarına memur zam oranı baz alınarak yüksek oranda artış yapıldığını hatırlatarak şu detayları paylaştı:

"Temmuz ayında enflasyon açıklandıktan sonra en düşük emekli aylığı bu defa SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılacak zam oranında artırılacak. Tahminlere göre altı aylık enflasyon yüzde 18 civarında çıkarsa, en düşük emekli aylığına 3.500-3.600 TL civarında bir zam yapılacak. Bunun dışında seyyanen bir zam ise şu anda düşünülmüyor."

MECLİS EMEKLİ İÇİN MESAİ YAPACAK

Normal şartlarda Anayasa ve iç tüzük gereği 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM Genel Kurulu, emekli maaşı düzenlemeleri ve diğer önemli yasalar için mesaisine devam edecek. AK Parti'nin verdiği önerge ile Meclis'in temmuz sonuna kadar aralıksız çalışması kararlaştırıldı.

7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek 36'ncı NATO Zirvesi sebebiyle çalışmalarına kısa bir ara verecek olan Genel Kurul, 14 Temmuz'da yeniden toplanacak. Meclis'in öncelikli gündem maddesi en düşük emekli aylığının artırılmasını içeren kanun teklifi olacak. Ardından torba yasa, 12'nci yargı paketi ve öğrenci affını öngören diğer önemli düzenlemeler ele alınacak.