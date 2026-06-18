Dünya bu sevinci konuşuyor! Bir avuç taraftar 52 yıllık hasreti böyle bitirdi

2026 FIFA Dünya Kupası'nda futbolun en dikkat çekici hikâyelerinden biri Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden geldi. Daha önce katıldığı Dünya Kupası macerasında gol sevinci yaşayamayan Afrika temsilcisi, Portekiz karşısında hem turnuva tarihindeki ilk golünü attı hem de ilk puanını aldı.

Houston'da oynanan mücadelede Portekiz, 6. dakikada Joao Neves'in golüyle öne geçti. Demokratik Kongo ise 45+5. dakikada Yoane Wissa'nın kaydettiği golle skoru eşitledi ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

DÜNYANIN KONUŞTUĞU KUTLAMA

Demokratik Kongo'nun tarihi golü yalnızca sahada değil, binlerce kilometre uzakta da büyük sevinç yarattı. Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan ünlü Praça do Comércio (Ticaret Meydanı), maç sırasında kurulan dev ekranlarla karşılaşmayı takip eden binlerce Portekizli taraftara ev sahipliği yaptı.

Demokratik Kongo'nun beraberlik golünün ardından meydandaki az sayıdaki Kongolu taraftarın sevinci ise gecenin en dikkat çeken görüntülerinden biri oldu. Bir avuç taraftar, binlerce Portekizlinin arasında tarihi golü doyasıya kutladı. O anlar kısa sürede dünyanın dört bir yanında paylaşılmaya başladı.

FUTBOLSEVERLERDEN YORUM YAĞDI

Ortaya çıkan görüntüler futbolseverlerden çok sayıda yorum aldı. Bazı kullanıcılar, "İşte futbolun güzelliği bu", "Futbolun romantizmi hâlâ yaşıyor" değerlendirmesinde bulunurken, bazıları da Portekizli taraftarların gösterdiği sakin tavra dikkat çekti.

Özellikle küçük bir taraftar grubunun 52 yıllık hasretin sona ermesini böylesine coşkuyla kutlaması, Dünya Kupası'nın en duygusal anlarından biri olarak gösterildi.

TARİHE GEÇEN BERABERLİK

Portekiz karşısında alınan 1 puan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti için yalnızca bir beraberlikten çok daha fazlası oldu. Afrika temsilcisi, Dünya Kupaları tarihindeki ilk golünü ve ilk puanını aynı maçta elde ederek ülke futbolu adına unutulmaz bir gece yaşadı.