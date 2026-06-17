Kuşadası'nda Caretta Caretta Kaldırım Taşından Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuşadası'nda Caretta Caretta Kaldırım Taşından Kurtarıldı

Kuşadası\'nda Caretta Caretta Kaldırım Taşından Kurtarıldı
17.06.2026 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amatör balıkçılar Kuşadası'nda ayağına taş bağlı caretta carettayı kurtardı ve tepkilerini iletti.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde amatör balıkçılar tarafından Caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası ayağına bağlanan taştan kurtarıldı. Amatör Balıkçı Ahmet Şahin, gördüğüne inanamadığını ifade edip "Vicdan sahibi bir insan bunu aklının ucuna bile getiremez" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda balık tutmak için tekneyle denize açılan Ahmet Şahin ve Haluk Turgut, denizde çırpınan bir caretta carettayı fark edince hemen harekete geçti. Ayağına kaldırım taşı bağlanarak denize bırakıldığı iddia edilen caretta carettayı kurtarmak için yaklaşık 2 saat mücadele eden ikili, örnek bir duyarlılık sergiledi.

Caretta carettanın ayağına bağlı olan taşı tutan ipi kesebilmek için uzun süre uğraşan Ahmet Şahin ve Haluk Turgut, zorlu çalışmanın ardından deniz kaplumbağasını kurtarmayı başardı. Yaşanan olaya tepki gösteren Ahmet Şahin, "Bunu yapan kişinin nasıl bir vicdan taşıdığını anlamak mümkün değil. Saatlerce uğraştık ama sonunda kurtarmayı başardık" dedi.

Ayağına bağlanan taşın bağlı olduğu ipten kurtarılan caretta caretta, daha sonra yeniden Ege Denizi'nin serin ve mavi sularına bırakıldı. Özgürlüğüne kavuşan deniz kaplumbağası bir süre sonra gözden kaybolurken, amatör balıkçılar Şahin ve Turgut'un örnek davranışı takdir topladı.

Amatör balıkçı Ahmet Şahin, gördükleri duruma inanamadıklarını belirterek olayı şöyle anlattı: "Sabah arkadaşımla balık avına çıktık. Bir tane hayvanın suda batıp çıktığını gördük ve yanına gittik. Hayvanı kurtarmayı denedik, yeterli ekipman olmadığı için biraz zorlandık ama en sonunda hayvanı yakalamayı başardık. Gördüğümüze inanamadık. Kaldırım taşını kasıtlı olarak hayvanın bacağına bağlayıp atmışlar. Vicdan sahibi bir insan bunu aklının ucuna bile getiremez. Hayvanın bacağındaki ipi keserek hayvanı kurtardık"

Caretta caretaların, diğer deniz canlılarının (balıklar gibi) aksine solungaçlara sahip olmadığı, akciğerleriyle hava soluduğu, bu nedenle oksijen almak için su yüzeyine çıkmaları, burun deliklerini kullanarak havayı içlerine çekmeleri ve ardından tekrar dalmaları gerekiyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Hayvanlar, 3. Sayfa, Kuşadası, Çevre, Yaşam, Aydın, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda Caretta Caretta Kaldırım Taşından Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması Yüzde 49’luk ortaklık gündemde Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması! Yüzde 49'luk ortaklık gündemde
Türkiye’nin 121 yıllık çay devi iflas etti Türkiye'nin 121 yıllık çay devi iflas etti
Trump’tan İran’a gözdağı: Nükleer silah isterlerse kıyamet kopacak Trump'tan İran'a gözdağı: Nükleer silah isterlerse kıyamet kopacak
Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü
İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı
Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı İşte sözleşmesindeki özel madde Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde

10:35
4 beyaz et şirketinin kayyum kararı iptal edildi
4 beyaz et şirketinin kayyum kararı iptal edildi
10:34
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay 500 bin TL’lik transfer MASAK raporuna yansıdı
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay! 500 bin TL'lik transfer MASAK raporuna yansıdı
10:21
Geri sayım başladı Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
10:04
Özel’in ekibinden kurultay hamlesi İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
09:41
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
09:21
Denizli’de uyuşturucu operasyonu Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 11:06:39. #.0.4#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda Caretta Caretta Kaldırım Taşından Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.