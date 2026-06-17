Misafirliğe giden polisin şüpheli ölümü! Ekipler alarma geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Misafirliğe giden polisin şüpheli ölümü! Ekipler alarma geçti

17.06.2026 14:15  Güncelleme: 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da görev yapan 28 yaşındaki polis memuru Abuzer Şaşmaz, memleketi Adıyaman'da kaldığı arkadaşının evinde ölü bulundu. Eve dönen arkadaşının ihbarıyla ortaya çıkan şüpheli ölümün kesin nedeni, yapılacak otopsi işleminin ardından netlik kazanacak.

Van'da görev yapan ve memleketi Adıyaman'a gelen polis memuru Abuzer Şaşmaz'ın şüpheli ölümü, sevenlerini ve emniyet teşkilatını yasa boğdu. 28 yaşındaki genç polis, misafir olarak kaldığı arkadaşının evinde cansız halde bulundu.

ARKADAŞI EVE GELDİĞİNDE KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Olay, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Eski Besni Caddesi, Mehmet Kırcaali Camii yakınlarındaki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, memleketine ziyarete gelen Abuzer Şaşmaz, burada bir arkadaşının evinde kalıyordu. Evde yalnız olduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybeden genç polis memurunun cansız bedeni, bir süre sonra eve dönen arkadaşı tarafından bulundu. Arkadaşı, Şaşmaz'ı hareketsiz yatarken bulması üzerine durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Misafirliğe giden polisin şüpheli ölümü! Ekipler alarma geçti

ŞÜPHELİ ÖLÜM ÜZERİNE DETAYLI İNCELEME 

İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk kontrollerde, genç polis memuru Abuzer Şaşmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine emniyet güçleri, meslektaşlarının şüpheli şekilde hayatını kaybettiği evde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak detaylı bir olay yeri inceleme çalışması başlattı.

Misafirliğe giden polisin şüpheli ölümü! Ekipler alarma geçti

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELLİ OLACAK

Olay yerindeki savcılık ve polis incelemelerinin tamamlanmasının ardından Abuzer Şaşmaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi amacıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Vefatıyla büyük bir üzüntü yaratan genç polisin ölümüyle ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Adıyaman, Olaylar, Otopsi, Yaşam, Polis, Van, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Misafirliğe giden polisin şüpheli ölümü! Ekipler alarma geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Isaac Clarke Isaac Clarke:
    Allah rahmet eylesin. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı
Hastaneye giderken GBT kontrolünde ’ölü’ olduğunu öğrendi Hastaneye giderken GBT kontrolünde 'ölü' olduğunu öğrendi
4 kişiyi öldürüp intihar eden uzman çavuş hayatını kaybetti 4 kişiyi öldürüp intihar eden uzman çavuş hayatını kaybetti
Mardin’de peyzaj çalışmasında yazılı tarihi kitabeler bulundu Mardin'de peyzaj çalışmasında yazılı tarihi kitabeler bulundu
Diyarbakır merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 47 gözaltı Diyarbakır merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 47 gözaltı
Gören aile binası sansa da içerisi çok başka Ekipler bile inanamadı Gören aile binası sansa da içerisi çok başka! Ekipler bile inanamadı
Paraguay, Türkiye maçını ölüm kalım olarak görüyor Paraguay, Türkiye maçını ölüm kalım olarak görüyor
Konya’da İtalya’ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak Konya'da İtalya'ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak
Adana’da feci kaza: Yolun karşısına geçerken iki aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti Adana'da feci kaza: Yolun karşısına geçerken iki aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Bitti denilen Zaniolo transferinde yeni kriz Bitti denilen Zaniolo transferinde yeni kriz

15:27
Kuralar çekildi RAMS Başakşehir’in Avrupa’daki rakibi belli oldu
Kuralar çekildi! RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakibi belli oldu
14:38
Bahçeli’nin “Yanındayız“ dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale
Bahçeli'nin "Yanındayız" dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale
14:18
G7 zirvesine geç kalan Trump’tan bomba tepki: Patron benim
G7 zirvesine geç kalan Trump'tan bomba tepki: Patron benim
14:17
“Defterden sildim“ dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu’na destek geldi
"Defterden sildim" dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu'na destek geldi
14:09
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı
13:57
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
13:42
Fener’in eşleştiği takım Galatasaray’ın eski yıldızının çıktı
Fener'in eşleştiği takım Galatasaray'ın eski yıldızının çıktı
13:17
İlk maçlar İstanbul’da Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa’daki rakipleri belli oldu
İlk maçlar İstanbul'da! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu
12:56
Çok özel görüntüler Baro başkanı ve 12 avukatın evlerinden çıkanlar şoke etti
Çok özel görüntüler! Baro başkanı ve 12 avukatın evlerinden çıkanlar şoke etti
12:13
CHP’de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
11:53
Doğum günü sürprizi kanlı bitti Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
Doğum günü sürprizi kanlı bitti! Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 18:13:45. #7.13#
SON DAKİKA: Misafirliğe giden polisin şüpheli ölümü! Ekipler alarma geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.