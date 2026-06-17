Misafirliğe giden polisin şüpheli ölümü! Ekipler alarma geçti

Van'da görev yapan ve memleketi Adıyaman'a gelen polis memuru Abuzer Şaşmaz'ın şüpheli ölümü, sevenlerini ve emniyet teşkilatını yasa boğdu. 28 yaşındaki genç polis, misafir olarak kaldığı arkadaşının evinde cansız halde bulundu.

ARKADAŞI EVE GELDİĞİNDE KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Olay, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Eski Besni Caddesi, Mehmet Kırcaali Camii yakınlarındaki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, memleketine ziyarete gelen Abuzer Şaşmaz, burada bir arkadaşının evinde kalıyordu. Evde yalnız olduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybeden genç polis memurunun cansız bedeni, bir süre sonra eve dönen arkadaşı tarafından bulundu. Arkadaşı, Şaşmaz'ı hareketsiz yatarken bulması üzerine durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ŞÜPHELİ ÖLÜM ÜZERİNE DETAYLI İNCELEME

İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk kontrollerde, genç polis memuru Abuzer Şaşmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine emniyet güçleri, meslektaşlarının şüpheli şekilde hayatını kaybettiği evde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak detaylı bir olay yeri inceleme çalışması başlattı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELLİ OLACAK

Olay yerindeki savcılık ve polis incelemelerinin tamamlanmasının ardından Abuzer Şaşmaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi amacıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Vefatıyla büyük bir üzüntü yaratan genç polisin ölümüyle ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma devam ediyor.