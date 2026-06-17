Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan anlaşma ve küresel ekonomik göstergelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, "Bu bir mutabakat zaptı, metni beğenmezsem füzeyi yerler" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşmanın imzalanmasıyla petrol fiyatlarının düştüğünü kaydederek, "Kimse ne olduğunu bilmiyor, ama çok güçlü bir anlaşma. Çoğu kişi çok memnun görünüyor. Her gece 15 ila 20 gemi batırdık. Bu anlaşma bir mutabakat zaptı. Teklif edilen anlaşmaları beğenmezsem onları tekrar vurabiliriz. Üzerlerine bombalar yağdırabiliriz. İran anlaşması güçlü bir anlaşma. Anlaşma olmasa Hürmüz Boğazı açılmazdı." dedi.

"İRAN YÜZDE 99,9 İHTİMALLE NÜKLEER SİLAH SAHİBİ OLAMAZ"

Tahran yönetimiyle çok güçlü bir anlaşma imzaladıklarını belirten Trump, içeriği henüz kamuoyuna açıklanmayan bu mutabakat sayesinde İran'ın yüzde 99,9 ihtimalle nükleer silah edinemeyeceğini söyledi. Anlaşmanın yapılmaması durumunda Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını da vurgulayan Trump, petrol fiyatlarının kriz öncesi seviyelere yaklaştığını ve fiyatları büyük oranda düşürdüklerini kaydetti. Borsanın da normal seyrine dönmeye başladığını belirten Trump, bu sürecin Clinton, Obama, Biden ve Bush dönemlerinde tamamlanması gerektiğini ifade ederek, "Yıllarca sizi soydular" diyerek geçmiş yönetimleri eleştirdi.

"KİMSEYE İRAN'A YATIRIM YAPMAYIN DEMİYORUZ"

47 yıldır gerekeni kendilerinin yaptığını savunan Trump, İran'ın donanmasını ve ordusunu ortadan kaldırdıklarını ileri sürdü. Bölgeden 22 gemi çıkardıklarını ve her gece bu kadar geminin geçiş yaptığını aktaran Trump, "Bunu yaptığımız için petrolün değeri 300 doları bulmadı" dedi. İran'a yönelik yatırımlar hakkında da konuşan Trump, "Siz de istiyorsanız yatırım yapabilirsiniz, ama biz 10 sent bile vermiyoruz, kimseye İran'a yatırım yapmayın demiyoruz" ifadelerini kullandı. ABD'nin İran'a 350 milyar dolar yatırım yapacağı yönündeki iddiaların çarpıtılmış haberlerden ibaret olduğunu vurguladı.