Arkadaşının kızını "Sana eşofman aldım" diyerek apart daireye götürdü, sonrası korkunç - Son Dakika
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Arkadaşının kızını "Sana eşofman aldım" diyerek apart daireye götürdü, sonrası korkunç

Arkadaşının kızını "Sana eşofman aldım" diyerek apart daireye götürdü, sonrası korkunç
16.06.2026 17:29
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Aksaray’da çocukluk arkadaşının 16 yaşındaki kızını "sana hediye aldım" diyerek apart daireye götürüp cinsel istismarda bulunan 49 yaşındaki M.D. hakkında 36 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kriminal incelemede mağdurun kıyafetlerinde şüphelinin DNA'sı kesin olarak tespit edilmesine rağmen, şahsın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması infial yarattı.

Aksaray’da 16 yaşındaki T.A.Y.’nin cinsel saldırıya uğramasıyla ilgili yürütülen soruşturmada kan donduran detaylar ortaya çıktı. Kriminal laboratuvarda yapılan incelemede, mağdur çocuğun kıyafetlerindeki DNA örnekleri şüpheliyle eşleşti. Üstelik şüphelinin, mağdurun babasının çocukluk arkadaşı olduğu belirlendi. Dosyadaki kesin delillere ve 36 yıla kadar hapis istemine rağmen şüphelinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması kamuoyunda büyük tepki topladı.

"SANA EŞOFMAN ALDIM" DİYEREK...

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında meydana gelen olayda, 49 yaşındaki M.D.’nin, çocukluk arkadaşının 16 yaşındaki kızı T.A.Y.’yi "Sana eşofman aldım, gel bakalım" diyerek kandırdığı ve bir apart daireye götürerek cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, mağdur çocuğun muhafaza ettiği kıyafetler kriminal incelemeye alındı.

Arkadaşının kızını

DNA ÖRNEKLERİ KESİN OLARAK EŞLEŞTİ

Sözcü'de yer alan habere göre; kriminal laboratuvardan gelen analiz raporu, dosyaya giren en somut ve en önemli teknik delil oldu. Raporda, 16 yaşındaki T.A.Y.'nin olay günü sakladığı kıyafetlerden elde edilen biyolojik bulguların, şüpheli M.D.’nin DNA profiliyle kesin olarak uyumlu olduğu tespit edildi.

4 AYRI SUÇTAN 36 YIL HAPİS İSTEMİ

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan soruşturmanın ardından şüpheli M.D. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede sanık hakkında;

  • Çocuğun nitelikli cinsel istismarı,
  • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,
  • Cinsel taciz ve
  • Tehdit

suçlarından toplamda 36 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ancak böylesi ağır bir ceza istemi ve DNA raporuna rağmen şahsın tutuksuz yargılanması, mağdur ailesi ve hukuk çevrelerinde isyana neden oldu. Aile ve avukatları, şüphelinin derhal tutuklanması yönünde itirazda bulundu.

AYNI DNA BAŞKA BİR HIRSIZLIK DOSYASINDAN DA ÇIKTI

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle şüpheli M.D. hakkında bir başka skandal daha gün yüzüne çıktı. Şüphelinin cinsel istismar dosyasından alınan DNA profilinin, 2023 yılında Konya’nın Meram ilçesinde meydana gelen faili meçhul bir hırsızlık olayındaki biyolojik izlerle de eşleştiği belirlendi.

Çocukluk, Aksaray, Hediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arkadaşının kızını 'Sana eşofman aldım' diyerek apart daireye götürdü, sonrası korkunç - Son Dakika

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