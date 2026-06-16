Necati Ateş'ten olay yaratan paylaşım: İbrahim Hacıosmanoğlu, Fatih Terim'i TFF başkanı yaptı - Son Dakika
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Necati Ateş'ten olay yaratan paylaşım: İbrahim Hacıosmanoğlu, Fatih Terim'i TFF başkanı yaptı

Necati Ateş\'ten olay yaratan paylaşım: İbrahim Hacıosmanoğlu, Fatih Terim\'i TFF başkanı yaptı
16.06.2026 17:34
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Futbol yorumcusu Necati Ateş, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Fatih Terim ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında yaşanan polemiğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu'nun yaptığı açıklamalarla Fatih Terim'i TFF Başkanı yaptığını belirten Necati Ateş, "Fatih Terim'in TFF Başkan adaylığını, ki aklında bile yokken kendisinden önce İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı. Yetmedi Terim'i TFF Başkanı yaptı resmen" ifadelerini kullandı.

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Necati Ateş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla Türk futbol gündemine oturdu. Ateş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile tecrübeli teknik direktör Fatih Terim arasında yaşanan polemiğe dahil olarak çarpıcı iddialarda bulundu.

''TERİM'İ, TFF BAŞKANI YAPTI''

Necat Ateş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,  TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Fatih Terim ile ilgili yaptığı açıklamalara değinerek, "Fatih Terim'in TFF Başkan adaylığını, ki aklında bile yokken kendisinden önce İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı. Yetmedi Terim'i TFF Başkanı yaptı resmen." ifadelerini kullandı.

Necati Ateş'ten olay yaratan paylaşım: İbrahim Hacıosmanoğlu, Fatih Terim'i TFF başkanı yaptı

NE OLMUŞTU?

Fatih Terim, Avustralya maçında kaybeden milliler için "Halkımızdan ricam; ya lütfen hesap her zaman sorulur, turnuva boyunca biraz daha toleranslı, biraz daha sevgi dolu, biraz daha hataları görmeyen olalım. Öldürmeyin ya. Onlar bizim canlarımız. Hesap sormayı turnuvadan sonraya bırakalım" şeklinde konuşmuştu.

Fatih Terim'in bu sözlerine cevap veren Hacıosmanoğlu, "Fatih hocayı arama gereği hissetmedim. Neden hissetmediğime gelince, konuşmasının başlangıcına ve son paragrafına gelen kadar yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkür ediyorum. Ama ona 'İmparator' lakabını bu halk verdi. İmparatora yakışan şekilde de o konuşmayı bitirmesini arzu ederdim. Hiç yakıştıramadım kendisine, üzüldüm de. Çünkü imparatorsa lakabınız orada gizemli şeylerden bahsedip, 'Bunları da konuşacağımız zaman gelecek. İki maç daha bekleyelim. Hesap sorarız'. Kimden hesap soracaksın? Fatih Terim duruşuna, o bilgeliğine yakışmadı" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Dünya Kupası Necati Ateş'ten olay yaratan paylaşım: İbrahim Hacıosmanoğlu, Fatih Terim'i TFF başkanı yaptı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
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SON DAKİKA: Necati Ateş'ten olay yaratan paylaşım: İbrahim Hacıosmanoğlu, Fatih Terim'i TFF başkanı yaptı - Son Dakika
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