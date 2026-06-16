Necati Ateş\'ten olay yaratan paylaşım: İbrahim Hacıosmanoğlu, Fatih Terim\'i TFF başkanı yaptı

Necat Ateş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Fatih Terim ile ilgili yaptığı açıklamalara değinerek, "Fatih Terim'in TFF Başkan adaylığını, ki aklında bile yokken kendisinden önce İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı. Yetmedi Terim'i TFF Başkanı yaptı resmen." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Fatih Terim, Avustralya maçında kaybeden milliler için "Halkımızdan ricam; ya lütfen hesap her zaman sorulur, turnuva boyunca biraz daha toleranslı, biraz daha sevgi dolu, biraz daha hataları görmeyen olalım. Öldürmeyin ya. Onlar bizim canlarımız. Hesap sormayı turnuvadan sonraya bırakalım" şeklinde konuşmuştu.

Fatih Terim'in bu sözlerine cevap veren Hacıosmanoğlu, "Fatih hocayı arama gereği hissetmedim. Neden hissetmediğime gelince, konuşmasının başlangıcına ve son paragrafına gelen kadar yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkür ediyorum. Ama ona 'İmparator' lakabını bu halk verdi. İmparatora yakışan şekilde de o konuşmayı bitirmesini arzu ederdim. Hiç yakıştıramadım kendisine, üzüldüm de. Çünkü imparatorsa lakabınız orada gizemli şeylerden bahsedip, 'Bunları da konuşacağımız zaman gelecek. İki maç daha bekleyelim. Hesap sorarız'. Kimden hesap soracaksın? Fatih Terim duruşuna, o bilgeliğine yakışmadı" ifadelerini kullanmıştı.