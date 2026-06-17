Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar! İşte evlerinden çıkanlar - Son Dakika
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Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar! İşte evlerinden çıkanlar

17.06.2026 11:49
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Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü gizli soruşturma kapsamında, aralarında Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök'ün de bulunduğu 12 avukat uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Pamukkale ve Merkezefendi'deki 21 adrese düzenlenen baskınlarda esrar, sentetik hap ve kenevir bitkisi ele geçirilirken, gözaltına alınanların isimleri de netleşti.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte hukuk dünyasını sarsan tarihi bir operasyona imza attı. Savcılığa ve 112'ye yapılan kritik ihbarlar sonucu, yargı camiasının tanınan isimleri gözaltına alındı.

İHBARLAR ÜZERİNE GİZLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Operasyonun fitilini, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına ve 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan peş peşe ihbarlar ateşledi. İhbarlarda; Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök ve beraberindeki 11 avukatın uyuşturucu madde kullandığı, temin ettikleri maddeleri ev ve ofislerinde yakın çevreleriyle birlikte tükettikleri bildirildi. Bu vahim iddialar üzerine harekete geçen Başsavcılık, derhal gizlilik kararı alarak kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar! İşte evlerinden çıkanlar

21 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu kapsamında yürütülen soruşturmada düğmeye 17 Haziran 2026 tarihinde basıldı. Jandarma narkotik ekipleri, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde belirlenen 21 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Gözaltına alınan 12 avukatın ev, iş yeri, araçları ve Denizli Barosu'ndaki odaları hassas burunlu narkotik köpekleri eşliğinde didik didik arandı.

Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar! İşte evlerinden çıkanlar

BARO BAŞKANININ EVİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü aramalarda ele geçirilen suç unsurları tutanaklara yansıdı. Soruşturmanın bir numaralı şüphelilerinden Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök'ün ikametinde yapılan aramada 0,3 gram esrar maddesi bulundu.

Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar! İşte evlerinden çıkanlar

DİĞER ADRESLERDE ELE GEÇİRİLENLER

Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer şüpheli avukatların adreslerinde yapılan aramalarda ise dikkat çeken materyaller ortaya çıkarıldı. Ekiplerin adreslerde ele geçirdiği suç unsurları şunlar oldu:

  • 50 gram esrar maddesi
  • 57 adet sentetik ecza hap
  • 200 gram kenevir tohumu
  • 2 adet esrar öğütme aparatı
  • 2 kök kenevir bitkisi
  • Muhtelif iklimlendirme malzemeleri
  • 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı
  • 1 adet ruhsatsız av tüfeği
Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar! İşte evlerinden çıkanlar

İŞTE GÖZALTINA ALINAN 12 AVUKAT

İfade işlemleri için jandarma komutanlığına götürülen ve bazıları baro komisyonlarında önemli görevler üstlenen şüpheli 12 avukatın tam listesi de kamuoyuyla paylaşıldı:

  • Ufuk Kök (Baro Başkanı)
  • Erkin Erdoğan
  • Vahid Suad Başer
  • Mehmet Onur Arslan
  • Onur Serkan Oran
  • Yasin Karaçay
  • Kerem Onur
  • Oğuzhan Faik Sevinç
  • Cihan Sayın
  • Fatih Karakılıç
  • Batuhan Tezcan
  • Emre Balaman

Cumhuriyet Başsavcılığı, Merkezefendi, Uyuşturucu, Pamukkale, Jandarma, Ufuk Kök, Kenevir, Denizli, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar! İşte evlerinden çıkanlar - Son Dakika

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