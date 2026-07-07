Beşiktaş\'ta transferler üst üste açıklandı

Kaleci rotasyonunu baştan aşağı yenilemek ve güçlendirmek için düğmeye basan Beşiktaş, iki transferini peş peşe resmen duyurdu.

BEŞİKTAŞ'TA KALEYE YENİ İSİMLER

Siyah-beyazlı kulüp, hem Alman file bekçisi Alexander Nübel hem de milli kaleci Doğan Alemdar’ın transferi konusunda kulüpleri ve oyuncularla prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Her iki kaleci de sağlık kontrolleri ve resmi imza işlemleri için bu akşam İstanbul’da olacak.

NUBEL'İN MALİYETİ BELLİ OLDU

Beşiktaş, dünyaca ünlü Alman kaleci Alexander Nübel transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirerek resmen duyurdu. Sky DE'de yer alan bilgilere göre; siyah-beyazlı yönetim, daha önce Bayern Münih’e yaptığı 8 milyon Euro'luk teklifin reddedilmesinin ardından görüşmeleri sıklaştırarak orta yolu buldu. Transferin 6,5 milyon Euro bonservis bedeli ve 5 milyon Euro bonus karşılığında tamamlandığı belirtildi.

BU AKŞAM İSTANBUL'DA

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Stuttgart'ta 46 resmi maça çıkan 29 yaşındaki tecrübeli eldivenle 4 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Beşiktaş’ın resmi açıklamasına göre Nübel’i taşıyan uçak, bu akşam saat 19.45’te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapacak.

YERLİ ROTASYONUNA DOĞAN ALEMDAR HAMLESİ

Siyah-beyazlılar, yabancı kaleci hamlesinin yanı sıra yerli kaleci rotasyonunu da sağlama aldı. Beşiktaş, RAMS Başakşehir ile yürüttüğü görüşmelerde el sıkışarak 23 yaşındaki milli kaleci Doğan Alemdar’ın transferini bitirdi. 2025 yılında Fransız ekibi Rennes’den 1.2 milyon Euro karşılığında Başakşehir’e transfer olan genç kaleci, kariyerine Beşiktaş'ta devam edecek.

UÇAK 18.40'TA İNECEK

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Doğan Alemdar, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Doğan Alemdar'ı taşıyan uçak 18.40'ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır" ifadelerine yer verildi.

SAĞLIK KONTROLLERİNİN ARDINDAN İMZA

Bu akşam farklı havalimanlarından İstanbul'a ayak basacak olan Alexander Nübel ve Doğan Alemdar, hızlıca sağlık kontrollerinden geçirilecek. Her iki oyuncunun da prosedürlerin tamamlanmasının ardından kendilerini siyah-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmelere imza atması bekleniyor.