ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Türk savunma sanayiinin NATO Zirvesi'ndeki hedefini Haberler.com'a açıkladı - Son Dakika
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ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Türk savunma sanayiinin NATO Zirvesi'ndeki hedefini Haberler.com'a açıkladı

07.07.2026 15:44
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Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Savunma Sanayii Forumu'yla birlikte resmen başladı. Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Avukat Bedia Teymur ve Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel’e hem tarihi zirveyi hem de forumu değerlendiren ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Türk savunma sanayisinin 10 milyar dolarlık ihracat potansiyelini tarihi zirvede elde edilecek yeni iş birlikleriyle 15-20 milyar dolar bandına taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Başkent Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Savunma Sanayii Forumu'yla birlikte resmen başladı.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Avukat Bedia Teymur ve Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel’e hem tarihi zirveyi hem de forumu değerlendirdi.

“TÜRKİYE'NİN NATO ÜYESİ ÜLKELERLE ORTAK PROJE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN BÜYÜK BİR POTANSİYELİ HAYATA GEÇİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

İkinci, şu ifadeleri kullandı: “NATO'nun en önemli zirvelerinden bir tanesini Ankara'da gerçekleştiriyoruz, Liderler Zirvesi. Bununla beraber aynı gün içerisinde aslında NATO'nun içerisinde endüstrilerin, savunma sanayilerinin bir araya gelip beraber ortak nasıl bir çalışma yapılabilir, onunla ilgili görüşmeler yapılıyor. Şu anda burada Endüstri Forumu'ndayız biz. Burada tabii Türkiye'nin savunma sanayilerindeki teknolojik gelişmelerine, burada yapmış olduğu başarılara paralel olarak, Avrupa'da ve özellikle NATO üyesi ülkeler içerisindeki iş birlikleri potansiyelini görüşüyoruz. En önemli konularından bir tanesi, NATO içerisinde iş birlikleriyle NATO'nun ihtiyaçlarını daha hızlı nasıl karşılayabiliriz, daha hızlı nasıl yerine getirebiliriz. Bunun çalışması içerisindeyiz. Tabii Türkiye, sahip olduğu endüstri seviyesiyle, teknoloji seviyesiyle şu anda endüstri olarak bu konuya katkı yapabilecek en önemli ülkelerden bir tanesi. Bizler de bu konuda mümkün olduğunca Türkiye'nin daha çok rol alması için, aslında ortak proje çalışmalarının içerisinde yer almak için görüşmelerimizi yapıyoruz. Bunların bir kısmı imzaya dönüyor, bir kısmı sonrasında görüşmek üzere, imza atılmak üzere kararlaştırılarak devam ediyor. Ama ne açıdan bakarsanız bakın, Türkiye'nin savunmasına dair NATO üyesi ülkelerle iş birlikleri ve ortak proje gerçekleştirilmesi için büyük bir potansiyeli hayata geçirmeye çalışıyoruz. Aslında bugünün önemi bu, kısaca böyle diyebilirim.”

NATO'NUN STRATEJİSİ DEĞİŞİYOR MU?

“NATO'nun stratejisi değişiyor diyebilir miyiz?” sorusuna yanıt veren İkinci, “NATO'nun stratejisi şöyle değişiyor. Artık ülkeler daha fazla sorumluluk almak zorunda. Bir de bütün tehditler değişiyor. Yani şu anda en son yaşanan çatışmalardaki tehditler, bizim konvansiyonel anlamda düşündüğümüz tehditlerden çok daha farklı bir noktaya doğru gidiyor. Ve bu farklı noktaya giden tehditler karşısında hızlı adapte olan, hızlı teknoloji üreten bir yapıya geçmesi lazım ülkelerin. Burada en önemli konu, bu konuda çok esnek hareket edilen Türk savunma sanayinin bu entegrasyona, bu birliklere nasıl katkı yapabileceğinin değerlendirilmesi. Biz burada çok avantajlı olduğumuzu düşünüyoruz. Yeni teknolojilere adapte olma konusunda ve üretim kapasitesi açısından. Burada işte beraber iş birliklerine de dönüştürmek istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

ZİRVENİN TÜRK SAVUNMA SANAYİNE EKONOMİK KATKISI

İkinci, NATO Zirvesi’nin Türk savunma sanayine olası ekonomik katkıları için ise şunları söyledi: “Biz geçen sene 10 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdik. Ama bu ihracatın hızlı bir şekilde bu iş birlikleriyle 15-20 milyar doları geçebilecek bir potansiyeli var. Çünkü hem Avrupa'nın hem NATO içerisindeki ülkelerin açıklamış olduğu yeniden silahlanmayla ilgili büyük bütçeler var. Bu bütçelerden Türkiye’nin de pay alabilmesi için buradaki görüşmeler gerçekten kritik. Bu iş birliktelikleri bize aslında bu alanda ihracat potansiyelini artırmak için bir ön çalışma yaptırıyor ve ön kapı açıyor. Bu kapıdan gidip biz aslında mümkün olduğunca Türkiye'nin savunma sanayinin ihracatını artırmaya gayret ediyoruz.”

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Son Dakika Nato ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Türk savunma sanayiinin NATO Zirvesi'ndeki hedefini Haberler.com'a açıkladı - Son Dakika

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