Deprem sırasında engelli kadını bırakıp kaçtılar

Filipinler'in Mindanao Adası açıklarında 8 Haziran'da meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 68 kişi hayatını kaybetti, bin 339 kişi de yaralandı. Sarsıntı sırasında evde olan bir ailenin yaşadığı panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem başladığı sırada can havliyle dışarı kaçan aile bireyleri, engelli bir kadını yemek masasında tek başına bıraktı.

DEPREMDEN SONRA GELİP KURTARDILAR

Sarsıntının şiddetiyle yemek masası engelli kadının üzerine devrildi. Aile üyeleri, eve geri dönerek kadını masanın altından çıkardı ve dışarı taşımayı başardı. Büyük depremden geriye kalan bu görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.