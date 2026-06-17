İlk maçlar İstanbul'da! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu - Son Dakika
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İlk maçlar İstanbul'da! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu

17.06.2026 13:17
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UEFA'da kura heyecanı yaşanırken takımlarımızın rakipleri de belli oldu. Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile eşleşirken, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş'ın rakibi Danimarka ekibi Midtjylland oldu. Her iki temsilcimiz de ilk maçlarını sahasında oynayacak. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu kura çekimi tamamlandı. Yeni sezonda Devler Ligi gruplarına kalmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin rakibi Polonya ekibi Gornik Zabrze oldu. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi yolundaki ilk ciddi sınavını Polonya temsilcisine karşı verecek.

İKİ TAKIM İLK KEZ KARŞILAŞACAK

UEFA'nın açıkladığı takvime göre eşleşmenin ilk karşılaşması 21 veya 22 Temmuz tarihinde İstanbul'da oynanacak. Fenerbahçe, taraftarının önünde avantajlı bir skor elde ederek rövanşa rahat çıkmayı hedefleyecek. Fenerbahçe ve Gornik Zabrze geçmişte resmi bir maçta hiç karşı karşıya gelmedi.

İlk maçlar İstanbul'da! Fenerbahçe ve <a class='keyword-sd' href='/besiktas/' title='Beşiktaş'>Beşiktaş</a>'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu

RÖVANŞ POLONYA'DA

Eşleşmenin rövanş mücadelesi ise 28 veya 29 Temmuz tarihinde Polonya'da oynanacak. İki maç sonunda turu geçen taraf UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edecek.

HEDEF DEVLER LİGİ

Yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, uzun yıllardır hasret kaldığı Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılmayı amaçlıyor. Sarı-lacivertliler, Gornik Zabrze engelini aşarak bir üst tura yükselmek istiyor.

İlk maçlar İstanbul'da! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu

KULÜBÜN SAHİBİ PODOLSKI ÇIKTI

Eşleşmenin ardından Gornik Zabrze ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Bir dönem Galatasaray forması giyen Alman futbolcu Lukas Podolski, profesyonel kariyerini Gornik Zabrze'de noktaladıktan sonra kulübün çoğunluk hisselerini satın alarak takımın sahibi oldu. Böylece Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolunda Galatasaray'ın eski yıldızlarından birinin sahibi olduğu kulüple karşı karşıya gelecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TÜM EŞLEŞMELER

Eşleşmeler şöyle:

Şampiyonlar Yolu

  • Mjallby (İsveç) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık)/ Inter Club d'Escaldes (Andorra)
  • Tre Fiori (San Marino)/ Larne (Kuzey İrlanda) - Kızılyıldız (Sırbistan)
  • Sabah (Azerbaycan)/ The New Saints (Galler) - Vardar (Kuzey Makedonya)/ Kuopio (Finlandiya)
  • Klaksvik (Faroe Adaları)/ Atert Bissen (Lüksemburg) - Kauno Zalgiris (Litvanya)/ Drita (Kosova)
  • Aarhus (Danimarka) - Lech Poznan (Polonya)
  • Ararat-Armenia (Ermenistan)/ Riga (Letonya) - Floriana (Malta)/ Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)
  • Borac (Bosna Hersek)/ Levski Sofya (Bulgaristan) - Vitebsk (Belarus)/ Universitatea Craiova (Romanya)
  • Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kairat (Kazakistan)/ Sutjeska-Niksic (Karadağ)
  • Thun (İsviçre) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
  • Vikingur (İzlanda)/ Györ (Macaristan) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)
  • Flora Tallinn (Estonya)/ Iberia (Gürcistan) - Slovan Bratislava (Slovakya)
  • Petrocub (Moldova)/ Egnatia (Arnavutluk) - Celje (Slovenya)

Lig Yolu

  • Fenerbahçe - Gornik Zabrze (Polonya)
  • Sturm Graz (Avusturya) - Hearts (İskoçya)

BEŞİKTAŞ'A DİŞLİ RAKİP

Öte yandan 2025/26 sezonunu Süper Lig'de 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti. Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Danimarka ekibi Midtjylland oldu.

İLK MAÇ İSTANBUL'DA

UEFA'nın belirlediği takvime göre Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu karşılaşmaları 23 ve 30 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Beşiktaş, eşleşmenin ilk maçında taraftarı önünde sahaya çıkacak. Rövanş karşılaşması ise Danimarka'da oynanacak.

HEDEF AVRUPA LİGİ'NDE GRUP AŞAMASI

Yeni sezonda Avrupa'da başarılı bir performans ortaya koymayı hedefleyen siyah-beyazlılar, Midtjylland engelini geçerek bir üst tura yükselmenin hesaplarını yapıyor. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmek için iki maç sonunda rakibini elemek zorunda olacak.

İlk maçlar İstanbul'da! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu

RAKİPTE MİLLİ FUTBOLCU ARAL ŞİMŞİR VAR

Danimarka Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Midtjylland'ın kadrosunda milli futbolcu Aral Şimşir de yer alıyor. Genç futbolcu, Danimarka ekibinin hücum hattındaki önemli isimleri arasında gösteriliyor.

İlk maçlar İstanbul'da! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu

KRİTİK EŞLEŞME

Danimarka futbolunun son yıllardaki istikrarlı ekiplerinden biri olan Midtjylland karşısında mücadele edecek Beşiktaş, avantajlı bir skor alarak rövanşa rahat çıkmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa sezonuna güçlü bir başlangıç yapmak istiyor.

Midtjylland, Fenerbahçe, Danimarka, Beşiktaş, İstanbul, Kadıköy, Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlk maçlar İstanbul'da! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • ERTAN1397 ERTAN1397:
    şansa bak arkadaş adamlara wiki şifresi gibi takımlar denk geliyor ???? 1 0 Yanıtla
  • Ebazer KÜÇÜKLER Ebazer KÜÇÜKLER:
    Jose Mourinho yönetimindemi bizim hoca yeniden mourinhomu oldu? yapacağınız haberin… 1 0 Yanıtla
  • uğur aksakallı uğur aksakallı:
    cincon yine tek başına parayı götürecek demektir bu. 0 0 Yanıtla
  • İsmail Bayram İsmail Bayram:
    Aynen kanka Mourşnho Hem Real Madrid’i Hem feneri Çalıştırıyor???????? 0 0 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Fener türü gecemez 0 0 Yanıtla
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