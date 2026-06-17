Atama bekleyen ve mülakat sonuçlarına tepki gösteren öğretmenlerin hak arayışı Ankara'da sert müdahaleyle karşılaştı. Seslerini duyurmak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde basın açıklaması yapmak isteyen eğitimcilere emniyet ekipleri müdahale etti. Yaşanan arbedede 14 öğretmen, yere yatırılarak ve ters kelepçe takılarak gözaltına alındı.
Gözaltıların yaşandığı bu gergin süreçten hemen önce, dün yapılan parti grubu sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, öğretmenlerin durumuna ilişkin dikkat çeken bir destek mesajı vermişti. Bahçeli, atama bekleyen ve hak mücadelesi veren eğitimcileri kast ederek, "Onların da yanındayız" ifadelerini kullanmıştı.
Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve çeşitli öğretmen platformları çatısı altında birleşen eğitimciler, uzun süredir çözülmeyen yapısal sorunlarına dikkat çekiyor. Öğretmenlerin başlıca talepleri şu şekilde sıralanıyor:
Öğretmenler, seslerini siyasilere ve kamuoyuna duyurabilmek amacıyla son haftalarda Ankara'yı eylem alanına çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde ve kentin farklı noktalarında nöbet tutan, açıklamalar yapan sendikalar; kendilerine verilen sözlerin tutulmaması halinde eylemlerin kararlılıkla süreceğini vurguluyor.
Son Dakika › Güncel › Bahçeli'nin 'Yanındayız' dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale - Son Dakika
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