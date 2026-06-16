Konya'da İtalya'ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak - Son Dakika
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Konya'da İtalya'ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak

Konya\'da İtalya\'ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak
16.06.2026 18:15
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Milli Savunma Bakanlığı, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığına İtalya'ya ait bir adet SAMP-T Hava Savunma Sisteminin konuşlandırılacağını duyurdu. Açıklamada söz konusu kararın NATO ittifak savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla alındığı belirtildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "NATO Daimi Savunma Planı kapsamında; ittifak hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP-T Hava Savunma Sistemi 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/ Konya'da konuşlandırılacaktır." denildi.

KONYA'YA İTALYAN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

Milli Savunma Bakanlığı, NATO ittifak savunmasını güçlendirmek amacıyla Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığına İtalya'ya ait bir adet SAMP-T Hava Savunma Sisteminin konuşlandırılacağını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu kararın müttefik ülkeler arasındaki dayanışmayı ve bölgedeki ortak güvenlik önlemlerini artırmak hedefiyle alındığı belirtildi.

Konya'da İtalya'ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak

SAMP-T HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

SAMP/T (Sol-Air Moyenne Portée/Terrestre), İtalya ve Fransa tarafından müşterek olarak geliştirilen, yeni nesil bir orta ve uzun menzilli hava ve füze savunma sistemidir. Gelişmiş Aster 15 ve Aster 30 füzelerini kullanan bu sistem; uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları (İHA) ve özellikle taktik balistik füzelere karşı 360 derecelik tam koruma sağlar.

İtalyan ordusunun hava savunma omurgasını oluşturan SAMP/T, yüksek hareket kabiliyetine sahip tekerlekli platformlar üzerine kuruludur ve çok kısa sürede konuşlandırılarak operasyona hazır hale gelebilir. Eş zamanlı olarak birden fazla hedefi takip edip imha edebilen çok fonksiyonlu radar sistemi (Arabel veya yeni nesil Kronos) sayesinde, yoğun elektronik harp ortamlarında bile yüksek isabet oranıyla çalışarak hem askeri birlikleri hem de kritik altyapıları koruma görevini başarıyla yerine getirir.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya'da İtalya'ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak - Son Dakika

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