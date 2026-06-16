İETT Unutulan Eşyaları Açık Artırmayla Satıyor - Son Dakika
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İETT Unutulan Eşyaları Açık Artırmayla Satıyor

16.06.2026 13:38
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İETT, unutulan 7.566 eşyayı müzayedeyle satışa sundu; en çok dikkat çeken ise davul fırın oldu.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) araçlarında yolcular tarafından unutulan ve yasal muhafaza süresi dolan binlerce eşya, açık artırma yöntemiyle satışa sunuldu. Unutulan eşyalar arasında ise en çok dikkati çeken davul fırın oldu.

İETT işletmelerine ait otobüs, metrobüs, tramvay ve tünellerde unutulan, yapılan tüm incelemelere rağmen sahibi tespit edilemeyen ya da yasal süresi içinde teslim alınmayan toplam 7 bin 566 adet eşya ihale usulüyle satışa sunuldu. Unutulan eşyaların satışı, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün tarihi binasında gerçekleştirildi. Cep telefonundan kişisel bakım el aletlerine, motor kaskından müzik aletlerine kadar olan yüzlerce kategorideki ürünün yer aldığı açık artırmaya vatandaşlar ilgi gösterdi. Unutulan eşyalar arasında ise en çok davul fırın dikkat çekti. İhalede 20 grupta toplam 7 bin 443 adet eşya 1 milyon 366 bin liraya satıldı. Öte yandan, yapılan çalışmalar ile 2025 yılında yolcuların unuttuğu yaklaşık 120 bin eşyanın 40 bin adedi yeniden sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.

"Bir yıl boyunca muhafaza edilen ve muhafaza süresi boyunca sahibi çıkmayan eşyaların satışını gerçekleştirdik"

İETT Yolcu Hizmetleri Müdürü Samet Şeker, 20 grupta satışın yapıldığını ifade ederek, "Bugün 2026 yılında araçlarımızda unutulan ve satışa konu olabilecek durumda olan, bir yıl boyunca muhafaza edilen ve muhafaza süresi boyunca sahibi çıkmayan eşyaların satışını gerçekleştirdik. Farklı kategorilerde toplamda 7 bin 566 adet eşyamız vardı. 21 adet gruptan oluşan, telefondan kişisel bakım el aletlerine, motor kaskından müzik aletlerine kadar olan geniş bir yelpazede muhafaza ettiğimiz eşyaları İETT tarafından satışını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Toplamda 20 grubun satışı gerçekleşti, bir adet grubumuza teklif çıkmadı. Muhafaza edilen eşyalarla alakalı satışı yapıldıktan sonra isteklilere teslimini bugün içerisinde gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

İhaleye katılan Kaan Erdoğan, ihalenin güzel geçtiğini ifade ederek, "Güzel geçti bizim için, beklediğimiz gibi geçti. İhalede kulaklıkları aldık, laptopları aldık, el aletlerini, kişisel bakım aletlerini, onların alımını gerçekleştirdik. Benim en çok elektronik kulaklıklar fazla ilgimi çekti. Onun için biraz daha fazla gayret gösterdim" diye konuştu.

İhalede davul fırın dikkat çekti

İhaleye katılan Zafer Şat, ihalede en çok davul fırının dikkatini çektiğini söyleyerek, "İhale bu sene çekişmeli geçti. 3. senedir katılıyoruz. 2 yıl boyunca toplu alım yapmıştık bu sene grup bazlı olarak aldık. 8 grup kadar aldık. İnşallah en uygun şekilde halka satışını sağlayacağız, elden geçireceğiz, temizleyeceğiz. Kol saatleri aldık, bavulları aldık, hoparlörleri aldık, müzik aletleri, fotoğraf makineleri bayağı güzel eşyalar aldık. Yaklaşık 500 bin liralık bir eşya aldık. En çok ilgimi çeken müzik aletleri oldu. Büyük parçalar olduğu için davul fırın vardı mesela. İnsan unutabilir mi? Geçen sene aldığımız zaman skuterlar vardı, elektrikli skuterlar. Çok çeşitli eşyalar çıkabiliyor. Kol saatleri insanın ilgisini çok çekiyor. İnsan nasıl kolundaki şeyi unutabilir? Enteresan gerçekten" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ekonomi, Ulaşım, Yaşam, Müzik, İETT, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İETT Unutulan Eşyaları Açık Artırmayla Satıyor - Son Dakika

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