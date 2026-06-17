Oyuncu Ece İrtem Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Oyuncu Ece İrtem Son Yolculuğuna Uğurlandı

17.06.2026 14:09
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Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazeye ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

İstanbul Kadıköy'deki evinde rahatsızlanarak 35 yaşında hayata veda eden oyuncu Ece İrtem, sevenlerinin gözyaşları içerisinde Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verildi.

15 Haziran 2026 tarihinde, doğum gününden bir gün sonra hayatını kaybeden İrtem'in vefat haberi yakınları ve hayranlarında büyük üzüntüye neden oldu. Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in cenazesi dün Adli Tıp Kurumu'ndan babası Vural İrtem tarafından alındı.

Oyuncu Ece İrtem Son Yolculuğuna Uğurlandı

"BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİYDİ"

Oyuncu İrtem'in cenazesi, bugün öğle namazını müteakip, Hanım Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kuşadası Yeniköy Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Aile yakınlarından Semra Karataş, genç oyuncunun ölümüyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Çok sevdiğimiz bir insandı. Bizim için çok değerliydi. Genç yaşta ölümü bize yasa boğdu, hepimiz çok üzgünüz" diye konuştu.

Oyuncu Ece İrtem Son Yolculuğuna Uğurlandı

Cenazeye genç oyuncunun annesi Nuriye İrtem, babası Vural İrtem, aile yakınları, dizi ve sinema oyuncusu Gürkan Uygun, genç oyuncunun arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Oyuncu Ece İrtem Son Yolculuğuna Uğurlandı

ECE İRTEM KİMDİR?

Sivas'ta 14 Haziran 1991'de dünyaya gelen Ece İrtem, sanat eğitimine İzmir'de başladı.

Üniversite eğitiminin ardından oyunculuğa yönelerek İstanbul'a yerleşen İrtem, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro ve sahne dersleri aldı.

Genç oyuncu kariyeri boyunca "Kızılcık Şerbeti"nin yanı sıra "Yeni Gelin", "Kertenkele", "Payitaht Abdülhamid", "Zümrüdüanka", "Kuruluş Osman" ve "Mahkum" gibi birçok sevilen dizide rol almıştı.

Ece İrtem'in son görüntüleri çok konuşuluyordu! İşte sendelemesinin nedeni
Oyuncu Ece İrtem Son Yolculuğuna Uğurlandı
Oyuncu Ece İrtem Son Yolculuğuna Uğurlandı
Oyuncu Ece İrtem Son Yolculuğuna Uğurlandı
Oyuncu Ece İrtem Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Oyuncu Ece İrtem Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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