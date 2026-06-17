Doğum günü sürprizi kanlı bitti! Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
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Doğum günü sürprizi kanlı bitti! Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı

17.06.2026 11:53
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Antalya'nın Serik ilçesinde eşine doğum günü sürprizi yapmak için aldığı pastayla aracına yönelen Mehmet Kadir E., husumetli olduğunu öne sürdüğü kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağından vurularak ağır yaralanan Mehmet Kadir E., hayatta kalmasını saldırganın silahının tutukluk yapmasına bağlarken, eşi ise saldırganın kendisine de ateş açtığını ve eşinin sağ kurtulmasının tek tesellileri olduğunu söyledi.

Antalya'nın Serik ilçesinde pastaneden aldığı doğum günü pastasıyla aracına gittiği sırada tabancayla kurşun yağmuruna tutulması sonucu yaralanan adam konuştu. Olayın doğum günü sürprizi yapmak istediği eşinin gözü önünde yaşandığını belirten Mehmet Kadir E., "Şüpheli şahısla daha öncesinden aramızda husumet vardı. O gün istediğimiz pastayı eşime yediremedik. Çok kötü bir doğum günü sürprizi oldu" dedi. Kocasının vurulmasının ardından saldırganın peşinden koşan N.E. ise, "Saldırı devam etmesin diye o adamın üzerine koştum. Cesaret falan aklıma gelmedi. Sadece eşimi korumaya çalıştım. Eşimin sağ kurtulmuş olması tek tesellim" diye konuştu.

Olay, geçtiğimiz pazartesi akşamı Serik ilçesinde yaşandı. Eşine sürpriz yapmak için pastaneden bir gün önceden sipariş ettiği doğum günü pastasını alan Mehmet Kadir E., elinde pastayla park halindeki aracına doğru yürümeye başladı. Bu sırada arkasından yaklaşan bir şahsın bacağından vurduğu Mehmet Kadir E. kanlar içinde yere yığılırken, elindeki yaş pasta ise yola savruldu. Görgü tanıklarının ifadesine göre saldırgan olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Kadir E., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Doğum günü sürprizi kanlı bitti! Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı

HUSUMET İDDİASI 

Hastanede tedavisi süren Mehmet Kadir E., yaşadıklarını eşiyle birlikte İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlattı. Daha önce şahıs ile aralarında husumet olduğunu ileri süren Mehmet Kadir E., "Bağ-bahçe işlerine gitmekteyim. Beni silahla yaralayan şahıs, daha önce benim yanımda çalışmışlığı da vardır. 23 Nisan'da bu şahıs benim aracımın aynasını kırdı. Bu şahsın kardeşi benim oğluma saldırdı, oğlum da bıçaklamak zorunda kaldı. Bizden önce zaman, neyin haklı, neyin yanlış olduğuna kamuoyu karar verecektir. Bu şahıs benim aracımın lastiğini kesti. Yanında iki kişi ile birlikte iş yerinde bana saldırdılar. Yaklaşık 25 gün önce babası ve kendisi karakolda beni tehdit ettiler. Şahıslar hakkında önleyici tedbir kararı aldırttım" şeklinde konuştu.

Doğum günü sürprizi kanlı bitti! Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı

"İKİNCİ DEFA GELDİĞİNDE SİLAH TUTUKLUK YAPTI" 

Hayatta kalmasını silahın tutukluk yapmasına borçlu olduğunu belirten Mehmet Kadir E., "Bana yapılan silahlı saldırı eşimin ve çocuğumun yanında yapıldı. Aileme yaş pasta almıştım, eşime hediye almıştım. Şahıs geliyor ve beni vuruyor. Çınaraltı gibi bir yerde, Serik'in merkezinde silahlı saldırı yapıp kaçıyor ve halen daha yakalanamıyor. Ben görüntüleri sonradan izledim. Olay anında silah sesini duydum. Aynı anda direkt bacağımdan vuruldum. Silaha ulaşmaya çalıştım ama düştüm. Direkt üzerime silah sıktı, öldürme kastıyla geldi. İkinci defa gelişinde üzerime kafama doğru hedef alarak ateş edecekti ama tetik düşmüyor orada. Tutukluk yapıyor silah. Şu an hayatta kalmış olmamın tek sebebi silahın tutukluk yapmasıdır. Sonradan eşimin gelmiş olmasından dolayı kaçtı. Memleketin bu halde olması çok acı verici" dedi.

Doğum günü sürprizi kanlı bitti! Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı

"ÇOK KÖTÜ BİR DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ YAPMIŞ OLDUK"

Eşinin pastaya alerjisi olmasına rağmen sırf mutlu olması için bu sürprizi hazırladığını belirten Mehmet Kadir E., arabada kendisini bekleyen ailesinin gözü önünde kurşunların hedefi olduğunu söyledi. Yaşadığı olay sonrası çok acı sürprizle karşılaştıklarını belirten Mehmet Kadir E., "Eşimin aslında pastaya alerjisi var, ama ben yine de bir gün öncesinden siparişini vermiştim pastanın. Eve geçecektik, böyle güzel bir yemek yapacaktık. Arkadaşlarımızla o gün planını yapmıştık ama nasip değilmiş. Çok acı yani. O gün istediğimiz pastayı eşime yediremedik. Çok kötü bir doğum günü sürprizi yapmış olduk" dedi.

Doğum günü sürprizi kanlı bitti! Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı

"EŞİMİN SAĞ KURTULMUŞ OLMASI TEK TESELLİM"

Saldırganın kendisine de ateş açtığını fakat kaçtığı için isabet ettiremediğini söyleyen Mehmet Kadir E.'nin eşi N.E. ise şunları söyledi: "Eşim sürpriz yapmak için pasta almaya gitmişti. Ben o esnada arabada oturuyordum. Silah sesi duydum. Sesi duymamla arabadan fırladım. Koşarak eşimin olduğu yere gittim. Baktım eşim yerde kanlar içindeydi. Sonrasında vuran şahsı gördüm. Daha öncesinde de zaten husumetimiz vardı. Kendisi bizi tehdit etmişti. Ben defalarca savcılığa gittim, bu konuyla ilgili şikayette bulundum. Tehdit ettiği videolar da mevcut. Sonrasında saldırı devam etmesin diye onun üzerine doğru koştum. Kaçarken benim üzerime de iki el silah sıktı. İsabet ettiremedi kaçtığı için. Sonrasında eşime müdahale etmek zorunda kaldım. Ambulans gelene kadar eşimin başında bekledim. Sağ olsun çevredeki vatandaşlar yardımcı oldular bana. Benim için eşimin sağ kurtulmuş olması tek teselli. Eşimin ilk etapta sesini bile duymadım. Eşimin öldüğünü düşündüm. Sadece saldırı devam etmesin diye o adamın üzerine koştum. Cesaret falan aklıma gelmedi. Sadece eşimi korumaya çalıştım." 

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mehmet Kadir, Doğum Günü, 3. Sayfa, Antalya, Şiddet, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Doğum günü sürprizi kanlı bitti! Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika

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