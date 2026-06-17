Fener'in eşleştiği takım Galatasaray'ın eski yıldızının çıktı - Son Dakika
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Fener'in eşleştiği takım Galatasaray'ın eski yıldızının çıktı

17.06.2026 13:42
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Gornik Zabrze'nin çoğunluk hisselerinin Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski'ye ait olduğu ortaya çıktı. Polonya ekibi geçen sezonu lig ikincisi olarak tamamlayıp Polonya Kupası'nı kazanmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe'nin rakibi olan Gornik Zabrze ile ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Polonya ekibinin çoğunluk hisseleri, bir dönem Galatasaray forması giyen Lukas Podolski'ye ait.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe'nin rakibi Polonya temsilcisi Gornik Zabrze oldu. Sarı-lacivertliler, ilk maçı 21 veya 22 Temmuz'da Kadıköy'de oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 28 veya 29 Temmuz'da Polonya'da yapılacak.

KULÜBÜN SAHİBİ PODOLSKI ÇIKTI

Eşleşmenin ardından Gornik Zabrze ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Bir dönem Galatasaray forması giyen Alman futbolcu Lukas Podolski, profesyonel kariyerini Gornik Zabrze'de noktaladıktan sonra kulübün çoğunluk hisselerini satın alarak takımın sahibi oldu. Böylece Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolunda Galatasaray'ın eski yıldızlarından birinin sahibi olduğu kulüple karşı karşıya gelecek.

Fener'in eşleştiği takım Galatasaray'ın eski yıldızının çıktı

TARİHİ SEZON GEÇİRDİLER

Gornik Zabrze, 2025/26 sezonunda Polonya Ekstraklasa'yı 56 puanla ikinci sırada tamamladı. Polonya Kupası finalinde Rakow Czestochowa'yı 2-0 mağlup eden ekip, 1972'den bu yana ilk kez kupayı müzesine götürdü.

TAKIMIN DİKKAT ÇEKEN İSİMLERİ

Ukraynalı futbolcu Maksym Khlan, ligde 6 gol ve 4 asistle takımın hücumdaki en etkili isimlerinden biri oldu. Lukas Ambros ise yaptığı 5 asistle öne çıkarken, kadronun en değerli oyuncuları arasında yer aldı. Takımın en golcü futbolcusu ise ligde 8 kez fileleri havalandıran Sondre Liseth oldu.

Fener'in eşleştiği takım Galatasaray'ın eski yıldızının çıktı

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLGİNÇ EŞLEŞME

Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasındaki eşleşme, sportif rekabetin yanı sıra Lukas Podolski detayıyla da dikkat çekiyor. Galatasaray'ın eski yıldızının sahibi olduğu kulüp, Şampiyonlar Ligi yolunda Fenerbahçe'nin rakibi olarak sahaya çıkacak.

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Son Dakika Spor Fener'in eşleştiği takım Galatasaray'ın eski yıldızının çıktı - Son Dakika

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