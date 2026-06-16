Adana'da 4 Yaşındaki Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Adana'da 4 Yaşındaki Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Adana\'da 4 Yaşındaki Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
16.06.2026 18:19
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Seyhan'da yeşil ışıkta yol geçen 4 yaşındaki Halil, araçların altında kaldı. Sürücüler gözaltında.

Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışırken peş peşe iki aracın altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, Seyhan ilçesi Güneykuşak Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, trafik ışıklarının araçlara yeşil ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Halil Süveyli'ye (4), önce Ali A. yönetimindeki 01 MC 0699 plakalı kamyonet çarptı ardından da Hacı Y. idaresindeki 80 AFB 674 plakalı minibüs üzerinden geçti. Kazada çocuk ağır yaralandı.

Kamyonet sürücüsü kaçtı, münibüs sürücüsü hastaneye yetiştirdi

Çevredeki vatandaşların uyarısıyla durumu fark eden kamyonet sürücüsünün aracını durdurup olay yerinden uzaklaştığı öne sürüldü. Minibüs sürücüsü ise ağır yaralı çocuğu kucağına alarak aracına bindirdi ve Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne götürdü.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, olay sonrası kaçtığı belirlenen kamyonet sürücüsü Ali A.'yı saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Hastanede tedavi altına alınan Halil Süveyli ise kurtarılamadı. Bunun üzerine minibüs sürücüsü Hacı Y. de gözaltına alındı.

Kazanın yaşandığı bölgede esnaf olan Mehmet Can, "2 çocuk karşıya geçerken yeşil ışık yandı. İki araç çocuğun üzerinden geçti. Sürücüler sonradan fark ettiler durumu. 2'nci araçtaki de çocuğu hastaneye götürdü. Burada sürekli kazalar yaşanıyor" diye konuştu.

Öte yandan, Halil Süveyli'nin cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 4 Yaşındaki Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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