Kuralar çekildi! RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakibi belli oldu - Son Dakika
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Kuralar çekildi! RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakibi belli oldu

Kuralar çekildi! RAMS Başakşehir\'in Avrupa\'daki rakibi belli oldu
17.06.2026 15:27
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RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Sarajevo - Inter Turku eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maç 23 Temmuz'da, rövanş ise 30 Temmuz'da oynanacak. Turuncu-lacivertliler Avrupa'da yoluna devam etmek için rakibini elemeye çalışacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu kura çekimi tamamlandı. Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek olan RAMS Başakşehir'in rakibi, Bosna Hersek'in Sarajevo takımı ile Finlandiya'nın Inter Turku ekibi arasındaki eşleşmenin galibi oldu.

RAKİP ÖN ELEMEDEN GELECEK

Turuncu-lacivertli ekip, Sarajevo ile Inter Turku arasında oynanacak karşılaşmaların ardından tur atlayan takımla mücadele edecek. Rakibin kesin olarak belli olmasının ardından Başakşehir, Avrupa kupalarındaki ilk sınavına çıkacak.

MAÇ TARİHLERİ AÇIKLANDI

UEFA'nın takvimine göre UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu karşılaşmaları 23 ve 30 Temmuz tarihlerinde oynanacak. RAMS Başakşehir, ilk maçına 23 Temmuz'da çıkacak. Rövanş mücadelesi ise 30 Temmuz'da oynanacak.

HEDEF AVRUPA'DA YOLUNA DEVAM ETMEK

Son yıllarda Avrupa kupalarında önemli tecrübeler edinen RAMS Başakşehir, yeni sezonda da başarılı sonuçlar alarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. İstanbul temsilcisi, Konferans Ligi'nde bir üst tura yükselerek grup aşamasına yaklaşmak istiyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kuralar çekildi! RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakibi belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuralar çekildi! RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakibi belli oldu - Son Dakika
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