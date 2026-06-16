Mersin'de Ölü Gözükünen Kadın Hayatta! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de Ölü Gözükünen Kadın Hayatta!

Mersin\'de Ölü Gözükünen Kadın Hayatta!
16.06.2026 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mona Alabırash, polisiye kontrolde ölü olarak kaydedildiğini öğrendi. Kayıt hatası düzeltiliyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Suriye uyruklu Mona Alabırash, hastaneye gitmek üzere çıktığı yolculuk sırasında yapılan polis uygulamasında resmi kayıtlarda ölü olarak göründüğünü öğrendi. Yapılan incelemede, uzun yıllardır adres ve kayıt güncellemesi yaptırmamasının bu duruma neden olduğu belirtildi.

Yaklaşık 8 yıldır Tarsus'un Tozkoparan Zahit Mahallesi'nde yaşayan Mona Alabırash, 70 yaşındaki Musa İnan ile 7 yıldır dini nikahlı olarak birlikte yaşıyor. Çiftin, Adana'ya gitmek üzere yola çıktıkları sırada polis kontrol noktasında yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sırasında Alabırash'ın sistemde ölü olarak kayıtlı olduğu ortaya çıktı.

Yaşadıkları şaşkınlığı anlatan Musa İnan, "Eşimle birlikte Adana'ya gidiyorduk. Polis uygulamasında kimlik kontrolü yapıldı. Polisler bana eşimin sistemde ölü göründüğünü söyledi. Büyük şaşkınlık yaşadık. Daha sonra nüfus müdürlüğüne gittik. Orada da aynı bilgi verildi ve Mersin Göç İdaresine yönlendirildik. Şu anda sonuç bekliyoruz" dedi.

Eşinin sağlık hizmetlerinden yararlanamadığını ifade eden İnan, "Ne doktora gidebiliyor ne de devletin sunduğu bazı hizmetlerden faydalanabiliyor. Fıtığı var ve tedavi olması gerekiyor. Tek isteğimiz eşimin hayatta olduğunun resmi kayıtlara işlenmesi ve kimliğine yeniden kavuşması" diye konuştu.

Resmi kayıtlardaki hatanın düzeltilmesini isteyen Mona Alabırash ise "Ben hayattayım. Kimliğimi geri istiyorum" ifadelerini kullandı.

Göç İdaresindeki kaydı aktif

Öte yandan, polis ve nüfus kayıtlarında ölü olarak göründüğü belirtilen Mona Alabırash'ın Mersin İl Göç İdaresindeki bilgilerinin aktif olduğu öğrenildi. Yapılan incelemede Alabırash'ın son adres bildirimini 2017 yılında yaptığı tespit edilirken, kuruma başvurarak kayıt ve adres bilgilerinin güncellenmesinin sorunun çözümü için yeterli olacağı belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Mersin, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de Ölü Gözükünen Kadın Hayatta! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’da sokak ortasında silahlı çatışma, birbirlerine kurşun yağdırdılar Bursa'da sokak ortasında silahlı çatışma, birbirlerine kurşun yağdırdılar
DMM son noktayı koydu: “25 yeni il“ iddiaları tamamen asılsız çıktı DMM son noktayı koydu: "25 yeni il" iddiaları tamamen asılsız çıktı
Özgür Özel’in yeni yol haritası belli: Adı sanı duyulmayan parti ile seçime girecek Özgür Özel'in yeni yol haritası belli: Adı sanı duyulmayan parti ile seçime girecek
Acun Ilıcalı, Galatasaray’ın yıldızını alıyor Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın yıldızını alıyor
Asena, “ağabeyim“ dediği insanla aşk yaşamaya başladı Asena, "ağabeyim" dediği insanla aşk yaşamaya başladı
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ve İran’a uyarı Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ve İran'a uyarı

16:39
Bir ilimizi karıştıran gizemli cisim Kimse ne olduğunu bilmiyor, köylülerin iddiası vahim
Bir ilimizi karıştıran gizemli cisim! Kimse ne olduğunu bilmiyor, köylülerin iddiası vahim
15:34
ABD Başkanı Trump: Hürmüz geçici olarak değil, kalıcı olarak tamamen ücretsiz olacak
ABD Başkanı Trump: Hürmüz geçici olarak değil, kalıcı olarak tamamen ücretsiz olacak
15:33
Bakanlık peşine düştü Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi
Bakanlık peşine düştü! Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi
15:22
CHP’nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
15:12
Ece İrtem’in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu
Ece İrtem'in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu
14:50
Montella’dan Paraguay öncesi radikal karar İki yıldız kulübeye çekiliyor
Montella'dan Paraguay öncesi radikal karar! İki yıldız kulübeye çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 16:46:39. #7.12#
SON DAKİKA: Mersin'de Ölü Gözükünen Kadın Hayatta! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.