Paraguay, Türkiye maçını ölüm kalım olarak görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Paraguay, Türkiye maçını ölüm kalım olarak görüyor

Paraguay, Türkiye maçını ölüm kalım olarak görüyor
16.06.2026 18:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında ABD'ye 4-1 kaybeden Paraguay'da ülke basını grubun ikinci haftasında A Milli Takımımız ile oynanacak maça 'ölüm kalım mücadelesi' olarak baktı.

FIFA 2026 Dünya Kupası gruplarındaki kader maçları yaklaşırken, Paraguay cephesinde tam bir final havası hakim. 

TÜRKİYE MAÇI ''ÖLÜM KALIM'' OLARAK GÖRÜLÜYOR

Ülke basını, A Milli Futbol Takımımız ile oynayacakları kritik karşılaşmayı manşetlerine taşıyarak müsabakanın önemini "ölüm kalım maçı" sözleriyle özetledi.

''KAZANMAKTAN BAŞKA ÇARE YOK''

Paraguay'ın önde gelen spor mecralarında yer alan analizlerde, Türkiye karşısında alınacak bir galibiyetin gruptan çıkma yolunda tek ihtimal olduğu vurgulanıyor. Gazeteler ve spor yorumcuları, takımın turnuvadaki geleceğinin tamamen bu 90 dakikaya bağlı olduğuna dikkat çekerken, oyuncuların sahaya mutlak kazanma parolasıyla ve adeta bir "final maçı" konsantrasyonuyla çıkması gerektiği belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, Milli Takım, Paraguay, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Paraguay, Türkiye maçını ölüm kalım olarak görüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • md4zgqwpqh md4zgqwpqh:
    en az 5 atarlar bizim kova defansa…. 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Bulut Mustafa Bulut:
    Adam gibi yürekten oynayacak kadro çıkartsın bu gruptan rahat çıkarız 90.dk keremle Barışla olmuyor gol atmakta çok zorlanıyoruz 0 0 Yanıtla
  • Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    bu maçı kayıp edersek son maç formalite olur. en iyi 3 . zor olur diğer gruplarda puan alan takımlar oldu. 0 0 Yanıtla
  • Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    paraguay göster kendini sende 4 at gurupdan çık..... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lübnanlılar, ABD-İran mutabakatının ardından evlerine dönmek için yola çıktı Lübnanlılar, ABD-İran mutabakatının ardından evlerine dönmek için yola çıktı
10 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiasına gözaltı 10 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiasına gözaltı
Rusya’da stratejik bombardıman uçağı düştü Rusya'da stratejik bombardıman uçağı düştü
Seyir halindeki otomobile açılan ateşte başından vurulan kadın hayatını kaybetti Seyir halindeki otomobile açılan ateşte başından vurulan kadın hayatını kaybetti
ABD’den İsrail’e: Lübnan’dan kademeli olarak çekil ABD'den İsrail'e: Lübnan'dan kademeli olarak çekil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıfır Atık Hareketi küresel bir seferberliğe dönüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıfır Atık Hareketi küresel bir seferberliğe dönüştü

18:36
Maç biter bitmez İran Milli Takımı’na skandal talimat
Maç biter bitmez İran Milli Takımı'na skandal talimat
18:15
Konya’da İtalya’ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak
Konya'da İtalya'ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak
18:02
Bakan aile binası sansa da içerisi bambaşka Ekipler bile gördüklerine inanamadı
Bakan aile binası sansa da içerisi bambaşka! Ekipler bile gördüklerine inanamadı
17:29
Arkadaşının kızını “Sana eşofman aldım“ diyerek apart daireye götürdü, sonrası korkunç
Arkadaşının kızını "Sana eşofman aldım" diyerek apart daireye götürdü, sonrası korkunç
15:22
CHP’nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 21:12:02. #7.13#
SON DAKİKA: Paraguay, Türkiye maçını ölüm kalım olarak görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.