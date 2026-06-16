Bir devir sona erdi! Ochoa, Dünya Kupası\'nın sona ermesiyle futbolu bırakıyor

Dünya Kupası’yla özdeşleşen Meksika Milli Takımı Kalecisi Guillermo Ochoa, 2026 FIFA Dünya Kupası sonrasında futbolu bırakacağını duyurdu.

OCHOA'DAN FUTBOLA VEDA

FIFA tarafından yapılan paylaşımda açıklamalarda bulunan 40 yaşındaki futbolcu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Meksika olmadan bir kariyer düşünemiyorum. Milli takım olmasaydı kariyerim nasıl olurdu bilmiyorum. Ve şimdi milli takım serüvenim bittiğine göre, futbolun da benim için bir anlamı kalmadı. Oynamaya devam etmenin bir anlamını göremiyorum. Her şeyimi verdim, tüm varlığımı sahada bıraktım. Huzur içindeyim, başım dik ayrılıyorum ve tüm bunları yaşamış olmaktan gurur duyuyorum."

DÜNYA KUPASI'NDA 6. KEZ MÜCADELE ETTİ

Ochoa, Meksika Milli Futbol Takımı formasıyla toplam 153 maçta görev yaptı. Deneyimli file bekçisi, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 ve 2026 yıllarında düzenlenen FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer aldı.