ABD ve İran, imzaları İsviçre'de atacak - Son Dakika
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ABD ve İran, imzaları İsviçre'de atacak

16.06.2026 17:05
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Barış anlaşmasına varan ABD ve İran'ın imzaları atacağı yer belli oldu. Tarafların cuma günü İsviçre'de bir araya geleceği, Luzern Gölü üzerindeki tatil beldesinde mutabakata imza atacakları belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan tarihi barış anlaşmasının imza töreni İsviçre’de gerçekleştirilecek.

TATİL BELDESİNDE İMZALAR ATILACAK

Tarafların cuma günü Luzern Gölü üzerinde yer alan Bürgenstock Resort tatil beldesinde bir araya gelerek resmi mutabakata imza atacakları açıklandı. 

Anlaşma kapsamında taraflar askeri hareketlilikleri durdurmayı ve ticari yolları açmayı taahhüt ediyor. İmzaların atılmasının ardından, ABD'nin uyguladığı yaptırımların kaldırılması ve İran'ın nükleer programının geleceğine ilişkin 60 günlük kritik bir müzakere süreci başlayacak.

TRUMP: CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN HÜRMÜZ TAMAMEN AÇIK

Öte yandan İran ile varılan mutabakatın detaylarına ilişkin konuşan ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş güvenliği ve serbestisi konusundaki belirsizliklerin son bulduğunu belirtti. Trump, boğazın cuma gününden itibaren hiçbir engelleme olmaksızın küresel deniz ticaretine tamamen açılacağını duyurdu.

"ÜCRETSİZ GEÇİŞ" MÜJDESİ

Trump, açıklamasının devamında "Ayrıca kalıcı olarak ücretsiz olacak" diyerek bir de müjde verdi. Trump'ın bu çıkışı, özellikle küresel enerji koridorlarında uzun süredir yaşanan gerilimi düşürecek ve petrol sevkiyat hatlarını rahatlatacak tarihi bir adım olarak değerlendirildi.

"BEN OLMASAYDIM İSRAİL OLMAZDI"

İsrail'in güvenliğine verdiği desteği vurgulayan Trump, "Ben olmasaydım İsrail olmazdı" ifadelerini kullandı. Ancak buna rağmen Netanyahu'nun özellikle Lübnan konusunda daha dikkatli ve sorumlu davranması gerektiğini belirten Trump, bölgede yeni bir istikrarsızlık dalgasının önlenmesinin önem taşıdığını söyledi.

"İRAN'A HERHANGİ BİR PARA AKTARMIYORUZ"

ABD'nin İran'a herhangi bir mali kaynak aktarmayacağının altını çizen Trump, "İran'a yatırım yapmıyoruz ve herhangi bir para aktarmıyoruz" ifadelerini kullandı. Trump, bu anlaşmayla İran'ın asla nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini ifade etti, "Nükleer isterlerse cehennemi yaşarlar" diye konuştu.

"İRAN'DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİNE İNANMIYORUM"

İran'da bir rejim değişikliğine inanmadığını, bunun yıllar süreceğini söyleyen Trump, "Obama döneminde 2015 yılındaki P5+1 nükleer anlaşmasını iptal etmemiş olsaydık İran 5 yıl önce nükleer sahibi olurdu. Ben bu anlaşmayı 2018'de sonlandırdım" açıklamasını yaptı.

İŞTE MADDE MADDE 14 MADDELİK TASLAK ANLAŞMA

1- Lübnan dahil tüm cephelerde kalıcı ve derhal düşmanlıkların sona erdirilmesi.

2- ABD'nin İran'ın iç işlerine karışmama ve İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğine saygı gösterme taahhüdü.

3- Deniz ablukasının 30 gün içinde tamamen kaldırılması.

4- ABD'nin İran çevresindeki askeri güçlerini geri çekme taahhüdü.

5- İran'ın düzenlemeleriyle Hürmüz Boğazı'nın 30 gün içinde yeniden açılması.

6- Petrol, petrokimya ürünleri ve türevlerinin satışına yönelik yaptırımların askıya alınması ve İran'ın mali kaynaklarına tam erişim sağlaması.

7- ABD ve müttefikleri tarafından en az 300 milyar dolarlık yeniden yapılanma planlarının sunulması.

8- Nükleer konulara dayalı nihai anlaşmaya varılması ve ABD'nin birincil, ikincil yaptırımlarıyla BM Güvenlik Konseyi ve UAEA kaynaklı kısıtlamaların kaldırılması amacıyla 60 günlük müzakereler yürütülmesi.

9- İran'ın NPT kapsamında nükleer silah üretmeme taahhüdünü yinelemesi.

10- Müzakere süreci boyunca ABD'nin bölgedeki güçlerini artırmaması ve yeni yaptırımlar uygulamaması.

11- Müzakerelerin son 60 günlük döneminde dondurulmuş İran fonlarından 24 milyar doların serbest bırakılması ve bu miktarın yarısının müzakereler başlamadan önce İran'a verilmesi.

12- Anlaşmanın uygulanması için bir izleme mekanizması kurulması.

13- Nihai anlaşmanın BM Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanması.

14- Nihai müzakerelerin yalnızca zenginleştirilmiş uranyumun akıbeti, zenginleştirme faaliyetleri, yaptırımların kaldırılması ve İran'ın ekonomik yeniden yapılanması konularını kapsaması; İran'ın füze programı ile bölgedeki müttefik gruplara desteğinin müzakere gündeminden çıkarılması.

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Donald Trump, İsviçre, İsrail, Luzern, Güncel, Tatil, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika İran ABD ve İran, imzaları İsviçre'de atacak - Son Dakika

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