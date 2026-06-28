Kadir İnanır'ın cenazesi siyaset dünyasını bir araya getirdi - Son Dakika
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Kadir İnanır'ın cenazesi siyaset dünyasını bir araya getirdi

Kadir İnanır\'ın cenazesi siyaset dünyasını bir araya getirdi
28.06.2026 18:29
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Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır'ın 77 yaşında vefatının ardından düzenlenen cenaze töreninde, hükümet temsilcilerinden muhalefet liderlerine ve farklı partilerden milletvekillerine kadar siyaset dünyasının normalde bir araya gelmeyen çok sayıda önemli ismi usta sanatçıya son görev için yan yana geldi.

Türk sinemasında canlandırdığı güçlü karakterler ve kendine has duruşuyla hafızalara kazınan usta sanatçı Kadir İnanır’dan kahreden haber geldi. Bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve bu süreçte gözlerden uzak bir yaşam sürdüren efsane oyuncu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ölüm haberi, sanat camiasında ve tüm Türkiye'de büyük bir üzüntü dalgası yarattı.

SON YOLCULUĞUNA SEVENLERİ UĞURLADI

Onlarca yıl boyunca beyaz perdede iz bırakan, Türk sinemasının mihenk taşlarından biri olan Kadir İnanır için bugün geniş katılımlı bir cenaze programı ve anma töreni düzenlendi. Tören alanında bir araya gelen sinema sanatçıları, oyuncu dostları, yakınları ve binlerce seveni, usta aktöre son görevlerini yerine getirdi. Gözyaşlarının sel olduğu uğurlamada, İnanır'ın Türk kültürüne ve sinemasına yaptığı katkılar minnetle yad edildi.

SİYASET DÜNYASI DA KADİR İNANIR’IN CENAZESİNDE BULUŞTU

İnanır'ın vefatı yalnızca sanat dünyasını değil, siyaset camiasını da derin bir yasa boğdu. Düzenlenen anma ve cenaze törenine, devletin zirvesinden ve farklı siyasi partilerden çok sayıda üst düzey isim katılım sağladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hükümeti temsilen törene katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da İnanır'ı son yolculuğuna uğurlayan isimler arasında yer aldı. 

Kadir İnanır'ın cenazesi siyaset dünyasını bir araya getirdi
Kadir İnanır'ın cenazesi siyaset dünyasını bir araya getirdi
Kadir İnanır'ın cenazesi siyaset dünyasını bir araya getirdi

Kültür Sanat, Kadir İnanır, Politika, Hükümet, Siyaset, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kadir İnanır Kadir İnanır'ın cenazesi siyaset dünyasını bir araya getirdi - Son Dakika

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