Dünya Kupası\'ndan elenen Uruguay\'da federasyondan futbolculara tarihi ceza

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda beklentilerin çok uzağında kalarak grup aşamasında turnuvaya veda eden Uruguay Milli Takımı'nda sular durulmuyor.

FEDERASYON HAREKETE GEÇTİ: ÖZEL UÇAK İPTAL

Uruguay Futbol Federasyonu, grup aşamasında elenerek büyük hayal kırıklığı yaratan milli takım kafilesi için daha önceden planlanan özel dönüş uçağı seferini iptal etme kararı aldı. Basında yer alan bilgilere göre; federasyon yetkilileri, turnuvaya erken veda edilmesinin ardından kafile üyelerine toplu dönüş uçuşunun gerçekleştirilmeyeceğini iletti. Alınan bu karar doğrultusunda futbolcular ve teknik heyet, ülkeye tarifeli ticari uçaklarla dönecek ve bilet ücretlerini de kendi ceplerinden ödeyecek.

GÜNEY AMERİKA'DAN ELENEN TEK TAKIM OLDULAR

H Grubu'nda mücadele eden Uruguay, oynadığı grup maçlarında yalnızca 2 puan toplayarak son 32 turuna kalma şansını kaybetti ve turnuvayı grubunda 3. sırada tamamladı. Turnuvadaki ilk maçında Suudi Arabistan ile 1-1, ikinci maçında ise Yeşil Burun Adaları ile 2-2 berabere kalan Güney Amerika temsilcisi, grubun son maçında İspanya'ya 1-0 mağlup olarak şampiyonaya veda etti. Bu sonuçla Uruguay, 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya, Arjantin, Paraguay, Ekvador ve Kolombiya gibi bir üst tura yükselmeyi başaran diğer Güney Amerika ekiplerinin gerisinde kalarak, kıtasından ilk turda elenen tek takım oldu.