21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki... - Son Dakika
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21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki...

16.06.2026 17:15
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21 yaşındaki Eylem Çelik, adının aşk iddialarına karıştığı Mehmet Ali Erbil hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Kendisini "iş görüşmesi" bahanesiyle evine çağırıp rızası dışında canlı yayın açtığını iddia ettiği Erbil'e dava açacağını belirten Çelik, "Bana, ‘Asistanım ol, sevgilim ol, gel benimle yaşa’ dedi" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tanınan Eylem Çelik, son günlerde adının birlikte anıldığı ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil hakkında magazin gündemini sarsacak açıklamalarda bulundu. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran iddiaların ardından sessizliğini bozan Çelik, Erbil ile nasıl tanıştığını ve o gün neler yaşandığını anlatarak ünlü şovmene dava açacağını duyurdu.

"İŞ GÖRÜŞMESİ DİYE EVİNE ÇAĞIRDI"

Mehmet Ali Erbil’in kendisine Instagram üzerinden ulaştığını belirten Eylem Çelik, tanışma süreçlerini şu sözlerle aktardı: "Kendisi bana Instagram üzerinden sürekli yazıyordu. Ben de cevap verdim; öğrenci olduğumu, oyunculukla ilgilendiğimi söyledim. 'İstanbul'a geldiğin zaman seninle görüşelim, bir kahve içelim' dedi. Ben de görüştüm çünkü bana iş görüşmesi yapacağını söylemişti. Çok mutlu olmuştum, belki bana yardımcı olabileceğini düşündüm. Kendisiyle İstinye'de bir kahve içtik. Sonrasında bana birtakım evraklar vereceğini söyleyerek beni evine davet etti."

21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki...

"LAVABODAN ÇIKTIM, YAYIN AÇTIĞINI GÖRDÜM"

Davet üzerine Erbil'in evine gittiklerini söyleyen Çelik, eve girdikten hemen sonra beklemediği bir durumla karşılaştığını iddia etti: "Eve gittiğimizde kapıyı yardımcısı açtı. Evde üç dört kişi vardı. Yardımcısına 'Lavaboyu kullanabilir miyim?' diye sordum. Lavaboya girip çıkmamla beyefendinin canlı yayın açması bir oldu. Sonrasında zaten ben apar topar evi terk ettim. Ne yapacağımı şaşırdım çünkü. Kendime de yakıştırmıyorum. Mehmet Ali Erbil bana, ‘Asistanım ol, sevgilim ol, gel benimle yaşa’ dedi."

21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki...

"ONUN YÜZÜNDEN ÇOK KÖTÜ ANILIYORUM"

Yaşananların ardından Mehmet Ali Erbil’e dava açmaya hazırlandığını belirten Eylem Çelik, psikolojik olarak çok yıprandığını ifade ederek isyan etti: "Mehmet Ali Bey'e dava açacağım. Çünkü bana attığı bu iftira yüzünden insan içine çıkamıyorum. İnsanlar beni bu yüzden tanıyacak diye kendimden midem bulanıyor. Onun yüzünden çok kötü anılıyorum."

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Son Dakika Magazin 21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Murat Ayar Murat Ayar:
    Bu da meşhur olacak işin kolay değil Mehmet Ali keşke üflesen din 1 0 Yanıtla
  • Erhan KOCA Erhan KOCA:
    M.Ali Erbil'i hiç sevmem fakat iyi senaryo yazmışsın, M.Ali Erbil 'in evine gidiyorsan bir takım şeyleri kabul etmişsin demektir... Bu durum, sadece Erbil'in evi için geçerli değil, hangi erkeğin evine gidersen git değişen birşey olmaz... Dürüstçe, Reklamın iyisi kötüsü olmaz deyiver gitsin, neticede Zoraki birşey yok, ayaklarnla gitmişsin... 1 0 Yanıtla
  • Remö Kiaf Ulgoşavay Remö Kiaf Ulgoşavay:
    Yav he he işte onu damı ben düşüneyim 1 0 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Ne var bunda kötü bir şey dememiş zorla bir şey yapmamış neyin pesindedin M A Erbil evine iş görüşmesine ne için gittin camlarini silecektin 1 0 Yanıtla
  • Serkan Polat Serkan Polat:
    rizasi disinda canli yayin mi acmis,yaninda oturuyor muhabbete giriyor arada ekrana bakip poz veriyor saka mi bu 1 0 Yanıtla
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