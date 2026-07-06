Çermik'te su kuyusuna düşen kişi öldü

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde su kuyusuna düşen kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Çermik ilçesi Akçörten Mahallesi'nde iddiaya göre Cuma Aslan (55) kuyudan su çekerken dengesini kaybedip düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Aslan'ın, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR