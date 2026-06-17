Ece İrtem'in son görüntüleri çok konuşuluyordu! İşte sendelemesinin nedeni - Son Dakika
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Ece İrtem'in son görüntüleri çok konuşuluyordu! İşte sendelemesinin nedeni

17.06.2026 13:16
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Genç yaşta hayatını kaybederek sanat dünyasını yasa boğan 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem'in vefatı öncesi güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerine avukatından resmi bir açıklama geldi. Bilgi kirliliğini önlemek amacıyla yapılan açıklamada, genç oyuncunun eve giriş anındaki yürüyüşünün alkol veya ilaçtan değil, Tayland gezisinde kaptığı mide rahatsızlığından kaynaklandığı belirtildi. Öte yandan genç oyuncunun cenazesi, memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

15 Haziran 2026 tarihinde İstanbul'daki evinde rahatsızlanarak 35 yaşında hayata veda eden Ece İrtem'in ani ölümüyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Ölümünden önceki son anlarına ait güvenlik kamerası görüntülerinin basına yansıması ve yürüyüşü üzerinden çeşitli spekülasyonların yapılması üzerine, İrtem ailesinin avukatı Uğur Gökkoyun yazılı bir açıklama yayınladı.

"MİDE AĞRISI NEDENİYLE KUTLAMAYA GİTMEDİ"

Bilgi kirliliğini engellemek amacıyla kamuoyunu bilgilendiren Avukat Gökkoyun, anne Nuriye İrtem'in anlatımlarına dayanarak o gece yaşananları şu sözlerle aktardı:

"Annesine bu konu sorulduğunda; Ece İrtem'in 15 Haziran 2026 günü doğum günü olmasına rağmen mide ağrısı ve halsizlik hissetmesi nedeniyle arkadaşları tarafından düzenlenmek istenen kutlamaya gitmek istemediğini, beraberce Moda sahilinde kısa bir yürüyüş yapıp sonrasında sahile yakın bir mekana oturup iki soda içtiklerini beyan etmiştir."

Ece İrtem'in son görüntüleri çok konuşuluyordu! İşte sendelemesinin nedeni

EVE GİRİŞTEKİ YÜRÜYÜŞÜNÜN NEDENİ BELLİ OLDU

Görüntülerdeki yürüyüşüne dair tartışmalara da son noktayı koyan Gökkoyun, İrtem'in vefatından kısa süre önce Tayland'a gittiğini hatırlatarak açıklamasına şöyle devam etti:

Ece İrtem'in son görüntüleri çok konuşuluyordu! İşte sendelemesinin nedeni

"Ece İrtem'in mide yakınmasıyla eve gitmek istemesi üzerine bir müddet sonra ayrılarak mekana 100 metre mesafedeki evlerine döndüklerini, içilen iki sodanın ödeme fişinin kendisinde olduğunu belirtmiştir. Eve giriş anındaki yürüyüşünün mide ağrısından kaynaklandığını, doktora gitmek istemediğini, olaydan birkaç gün önceki Tayland gezisinde midesini üşüttüğünü söyleyerek hemen yatmak istediğini ve dinlenmenin kendisine iyi geleceğini ifade etmiştir."

Ece İrtem'in son görüntüleri çok konuşuluyordu! İşte sendelemesinin nedeni

CENAZE KUŞADASI'NA GETİRİLDİ

Gündeme oturan bu açıklamaların gölgesinde, doğum gününden hemen sonra aramızdan ayrılan genç oyuncu memleketi Aydın'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Dün Adli Tıp Kurumu'ndan babası Vural İrtem tarafından teslim alınan Ece İrtem'in cenazesi, Kuşadası'na getirilerek Kervansaray önünden alındı ve Hanım Camii'nde musalla taşına konuldu.

Ece İrtem'in son görüntüleri çok konuşuluyordu! İşte sendelemesinin nedeni

YENİKÖY MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLECEK

Kuşadası Hanım Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, 35 yaşındaki başarılı oyuncu Ece İrtem'in cenazesi Kuşadası Yeniköy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verilecek. Cenaze törenine genç oyuncunun acılı ailesinin yanı sıra çok sayıda arkadaşı, meslektaşı ve sevenlerinin katılması bekleniyor.

Ece İrtem'in son görüntüleri çok konuşuluyordu! İşte sendelemesinin nedeni
Kaynak: İHA

Kızılcık Şerbeti, Kalp Krizi, Kuşadası, Tayland, Magazin, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ece İrtem'in son görüntüleri çok konuşuluyordu! İşte sendelemesinin nedeni - Son Dakika

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