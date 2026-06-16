Kiraz fiyatı 70 liraya kadar düştü - Son Dakika
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Kiraz fiyatı 70 liraya kadar düştü

16.06.2026 17:27  Güncelleme: 17:32
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Tekirdağ'da Kiraz Festivali'nde 250-300 liradan satılan kiraz, ürün bolluğuyla semt pazarında 70-100 liraya geriledi. Pazarcılar rekoltenin yüksek olduğunu belirtti.

Kiraz Festivali sırasında yüksek fiyatlardan alıcı bulan kiraz, ürün bolluğunun etkisiyle semt pazarında 70 liraya kadar geriledi.

VATANDAŞLAR SALI PAZARINA AKIN ETTİ

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kurulan salı pazarında tezgahlarda yerini alan kiraz, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kiraz Festivali döneminde kilogramı 250 ila 300 liradan satılan kirazın fiyatı; hasadın artması ve ürün arzının çoğalmasıyla birlikte 70 ila 100 lira seviyelerine kadar düştü. Pazarcı esnafı bu yıl kiraz rekoltesinin oldukça yüksek olduğunu belirterek, vatandaşların mevsiminde bol bol kiraz tüketmesi gerektiğini ifade etti.

"BU SENE ALLAH VERMİŞ ŞÜKÜRLER OLSUN HERKES YESİN"

Pazarcı Kasım Şen, kirazın geçen yıla göre çok daha bol olduğunu belirterek, "Festivalde 250 - 300 satıldı. Pazarda bak 100 lira. Kiraz bollaştı çok bol kiraz. Geçen sene 500 liraydı. Yoktu kiraz. Bu sene Allah vermiş şükürler olsun herkes yesin" dedi.

Fiyatların düşmesiyle birlikte vatandaşların tezgahlara daha fazla ilgi gösterdiği gözlenirken, pazarcılar sezon boyunca uygun fiyatların devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Etkinlik, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kiraz fiyatı 70 liraya kadar düştü - Son Dakika

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