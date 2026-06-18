İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi

18.06.2026 09:11
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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin Edirne'deki İpsala Gümrük Kapısı'nda düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 3 milyar 25 milyon TL olan 4 ton 321 kilo pregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir tırda bulunan uyuşturucuya el konulurken, olayla ilgili soruşturma İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında Edirne'deki İpsala Gümrük Kapısı'nda operasyon düzenlendi. 

İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi

4,3 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonda, 4 ton 321 kilo ağırlığında pregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Ülkeye giriş yapmak üzere Yunanistan’dan İpsala Gümrük sahasına gelen tır, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli refakatinde detaylı arama için arama hangarına alındı. 

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYAR TL'Yİ AŞIYOR

Yapılan aramalarda 3 milyar 25 milyon TL değerinde pregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi

Cumhuriyet Başsavcılığı, İpsala Gümrük Kapısı, Ticaret Bakanlığı, Yunanistan, Türkiye, Edirne, İpsala, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    cesarete bak ya tirlarla taşiniyor 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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