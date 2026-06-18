Yanlış bacak ameliyatı: 2 yıl sonra adli tıp raporuyla kanıtlandı

Kumluca ilçesinde yaşanan olayda, spor sakatlığı nedeniyle özel hastaneye başvuran bir hastanın yanlış dizinden ameliyat edildiği iddiası gündeme geldi. Adli Tıp raporu ile doğrulanan olay sonrası 2 milyon liralık tazminat davası açıldı.

Yanlış diz ameliyatı sonrası uzun süre yürüyemeyen, işini kaybeden ve iki kez operasyon geçirmek zorunda kalan hasta, Adli Tıp raporu ile haklı bulundu. Hukuk mücadelesi devam ederken doktor hakkında tazminat davası süreci sürüyor.

İLK MÜDAHALE VE AMELİYAT SÜRECİ

2024 Ocak ayında spor sırasında sakatlanan Özdemir, devlet hastanesinin acil servisine başvurdu. Diz kapağı yerine oturtulan hastaya ameliyat gerektiği söylendi. Farklı doktorlardan olumsuz yanıt alan Özdemir, özel hastaneye yönlendirildi.

ÖZEL HASTANEDE KARAR VE OPERASYON

Bir arkadaşının tavsiyesiyle özel hastaneye giden Özdemir, uzman doktor M.B.E. tarafından muayene edildi. Ameliyatı yapabileceğini söyleyen doktorun güven vermesi üzerine hasta operasyonu kabul etti. 2024 Mart ayında ameliyat gerçekleştirildi.

AMELİYATTA ŞOK GERÇEK

Operasyon sonrası Özdemir, sakat olan sağ dizi yerine sol dizinden ameliyat edildiğini öğrendi. Aile durumu doktora bildirdi. İlk başta hatayı reddeden doktor, daha sonra sorumluluğu kabul etti ve masrafları karşılayacağını belirten tutanak imzaladı.

ADLİ TIP RAPORU GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’ndan alınan raporla yanlış ameliyat doğrulandı. Savcılık sürecinde takipsizlik kararı verilse de Özdemir mücadeleyi sürdürdü.

2 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

Özdemir, doktor M.B.E. ve sorumlular hakkında 2 milyon liralık tazminat davası açtı. Dava, hatalı teşhis ve tedavi nedeniyle maddi-manevi zarar iddiasına dayanıyor.

ZORLU TEDAVİ VE YAŞAM MÜCADELESİ

Yanlış ameliyat sonrası her iki dizinden de operasyon geçirmek zorunda kalan Özdemir uzun süre yürüyemedi. Ailesine bağımlı hale geldi, işini kaybetti ve ciddi psikolojik sıkıntılar yaşadı.

“PATELLAYI OTURTAMADIM” İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

Ameliyat sırasında doktorun “Patellayı oturtamadım” dediği iddiası dosyada yer aldı. Bu süreçte hastanın yanlış dizinden operasyon yapıldığı ortaya çıktı.

AVUKATTAN AÇIKLAMA

Avukat Ayşegül İnal, olayın komplikasyon değil açık hata olduğunu belirterek hukuki sürecin devam ettiğini açıkladı.