Dolandırılan Aracını Öğrendi, Şikayetçi Oldu - Son Dakika
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Dolandırılan Aracını Öğrendi, Şikayetçi Oldu

Dolandırılan Aracını Öğrendi, Şikayetçi Oldu
17.06.2026 14:00
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Elazığ'da Tunay Akgül, 25 bin km'de satılan aracı aslında 150 bin km'de olduğunu öğrenerek dolandırıldığını anladı.

Elazığ'da internetteki ilanlarda gördüğü 25 bin kilometredeki aracı 2 milyon 570 bin liraya alan Tunay Akgül, servise gidince aracın 2026 Mayıs ayında 150 bin bakımının yapıldığını öğrendi. Dünyası başına yıkılan Akgül, adliyeye giderek şikayetçi oldu.

Elazığ'da yaşayan 2 çocuk babası Tunay Akgül (44), iddiaya göre tüm birikimiyle araba almaya karar verdi. İnternetten araç ilanlarına bakan Akgül, 2023 model Skoda Superb için İstanbul Ümraniye'deki bir galeri ile iletişime geçti. Akgül, aracın daha 25 bin kilometrede olduğunu öğrenince orada yaşayan dayısını arayarak, gidip araca bakmasını istedi. Dayısı galeriye giderek, aracı alıp oto ekspere gitti. Eksperde yapılan incelemelerin ardından aracın 25 bin kilometrede olduğunu öğrenen Akgül, 21 Mayıs'ta aracı almak için İstanbul'a gitti. Noter işlemlerinin ardından yeni aldığı aracıyla dayısının evine giden Akgül, aracına detaylı bakmak istedi. Aracın kaputunun ön kısımlarında taş izi olduğunu gören Akgül, Elazığ'a döner dönmez araç servisine giderek aracını sorgulattı. Yapılan incelemelerin ardından aracın 2026 Mayıs ayında 150 bin bakımının yapıldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Akgül, aracını aldığı galeriyi arayarak, dolandırıldığını, parasının geri yatırılmasını talep etti. İlk başlarda parasının geri verileceğini söyleyen galeri yetkililerinin daha sonradan telefonlarına bakmamasıyla Akgül, soluğu adliyede aldı.

"Parayı gönderirken bana açıklama kısmına 'Elden alınan borç' yazdırdılar"

20 Mayıs'ta aracı internet sitesinden gördüğünü belirten Tunay Akgül, "Arayarak pazarlığımızı yaptık. 2 milyon 570 bin liraya anlaştık. İstanbul'da olduğu için dayımı yönlendirdim. Dayım aracı ekspere götürdü. Eksperde araç dedikleri gibi 25 bin kilometreydi. Ben eksperle daha önceden görüşerek, 'Şüphelendiğiniz bir durum olursa en üst paketi yapın, kilometresi yüksek olabilir. Anlayabilir misiniz?' dedim. Onlar da 'Anlarız' dediler. Dayım aracın söyledikleri gibi olduğunu ifade edince ben de 21 Mayıs'ta aracı almak için buradan İstanbul'a gittim. Orada Hüseyin diye birisiyle muhatap olduk. Aracın Hasan Y.'ye ait olduğunu, kendilerine bıraktığını ve satacaklarını söyledi. Ben o sıra araca bakmadım, sonuçta ekspere göstermişiz. Notere gittik, satış bedeli olarak 2 milyon 570 bin lira satış bedeli yazmışlardı. Güvenli ödemeden anlamadığım için kendileri 'Biz hallederiz' deyip telefonu elimden aldılar. Parayı gönderiyorlar, bana mesaj geliyor 'İptal edilmiştir' diye. Ben 5 milyona kadar para transferi yapabiliyorum. Olmayınca kendileri bana '2 milyonunu buradan gönder' dediler. Ben de 'Devletten vergi çalıyoruz' deyince onlar da 'Kasko değeri yüksek, satış bedelini oradan alıyorlar' dediler. Notere sordum, onlar da öyle deyince tamam diyerek 2 milyonu Hasan'a gönderdim. Aracın vekaleti de Cihan A.'daydı, galeriye geçince '570 bin lirayı da Cihan'a gönder' dediler. 'Ruhsat sahibine gönderirim' deyince 'Vekalet Cihan'ın üstüne, istersen paranın tamamını da gönderebilirsiniz' dediler. Parayı gönderirken bana açıklama kısmına 'Elden alınan borç' yazdırdılar" dedi.

"Aracın 25 bin kilometrede değil, 150 binde olduğunu öğrenince dünyam başıma yıkıldı"

Aracı alarak dayısının evine gittiğini aktaran Akgül, "Evin önünde detaylı bakınca kaput üzerinde taş izlerini gördüm. Araçtan hiç anlamam ama 25 bin kilometrede bir aracın kaputunda bu kadar taş izi olması normal değil. Elazığ'a gelir gelmez, Skoda bayisine gittim. Ruhsatı ve kimliği vererek geçmiş kaydını öğrenmek istedim. Geçmiş kaydında öğrendim ki araç 7 Mayıs 2026'da 150 bin kilometrede bakıma girmiş. Bunu duyunca dünyam başıma yıkıldı. Galeriyi aradım durumu anlattım, 'İmkanı yok' dediler. 'Aracı alın, paramı geri verin' dedim. Onlar da 'Tabii ağabey, yaparız ama bayramdan sonra' dediler. Oyalama taktiğine geçtiler. Bayramdan sonra telefonlarıma cevap vermediler. İnternette şikayet sayfasına yazdım. Şikayetin ardından bana inanılmaz telefonlar geldi. Aynı şekilde İstanbul'da bir arkadaş 2023 model Superb alıyor, 30 bin kilometrede diye ama araç 236 bin kilometrede çıkıyor. İstanbul Ümraniye'de baş harfi A, son harfi M olan otomotivin şu anda ilanda olan 5 aracı var. Onlar da 2023 model ve kilometreleri 20-30 bin aralığında. Bunların hepsinin kilometresinin düşürüldüğüne adım gibi eminim. Ben yandım, başkasının yanmasını istemiyorum. Yetkililerden rica ediyorum, bu paralar kolay kazanılmıyor. Ben bugün özel sektörde çalışarak 40 bin lira para kazanıyorum. Aşağı yukarı 900 bin lira kadar dolandırıldım. Bu parayı hiç yemesem 2 yılda ancak toplayabiliyorum. Bu insanlar beni 2 yıla mahkum ettiler. Benim çocuklarımın hakkını yediler. Onların da cezalarını çekmelerini istiyorum. Bu suçun 3 ila 10 yıla kadar hapis cezası var. Hiç ceza almayacaklarmış gibi kendilerine güveniyorlar. Git şikayet et diyorlar, bunlar çeteler. Çok mağdur var" ifadelerini kullandı.

Avukat Septioğlu: "Hukuki ve cezai süreçleri başlattık"

Kilometresi düşürülmüş bir aracın söz konusu olduğunu aktaran Avukat Merve Septioğlu, "Bu durum sadece ayıplı mal uyuşmazlığı değildir. Aracın kilometresini gizlemek, gerçeğe aykırı beyanda bulunmak ve bu yolda haksız kazanç elde etmek Türk Ceza Kanunu kapsamında 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu oluşturur. Hem mağduriyetin giderilmesi hem de kamuoyunun yanılmasının önüne geçilmesi amacıyla hukuki ve cezai süreçleri başlattık. Soruşturma makamlarının gerekli incelemeleri yapacağına ve şüphelilerin cezalandırılacağına inanıyoruz. Hukuki boyutta ise müvekkilin zararlarının tazmin edilmesi için gerekli tüm yasal yollara başvurduk. Süreci adım adım, titizlikle takip ediyoruz. Adaletin tecelli edeceğine ve suç işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılacağına inancımız tamdır" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dolandırılan Aracını Öğrendi, Şikayetçi Oldu - Son Dakika

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