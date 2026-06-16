Sakarya'nın Sapanca ilçesinde havuzda boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.
Şükriye Mahallesi'ndeki bir tesiste ailesiyle kaldığı bungalovun havuzuna giren 8 yaşındaki M.A, boğulma tehlikesi yaşadı. Çocuğunun battığını gören babası, havuza atlayarak çocuğunu sudan çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla kaldırıldığı Sapanca Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Sapanca'da 8 Yaşındaki Çocuğun Boğulma Tehlikesi - Son Dakika
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