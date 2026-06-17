İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP\'den istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Siyaset gündemine bomba gibi düşen bu gelişme, ana muhalefet partisinin Meclis'teki sandalye sayısını da doğrudan etkiledi.

ROZETİNİ ÖZGÜR ÖZEL TAKMIŞTI

Nimet Özdemir, 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti listelerinden İstanbul Milletvekili olarak TBMM'ye girmişti. Daha sonra İYİ Parti'den ayrılan Özdemir, düzenlenen resmi törenle CHP saflarına katılmıştı. Özgür Özel, Özdemir'in partiye katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek parti rozetini bizzat kendi elleriyle takmıştı. Ancak Özdemir'in CHP macerası uzun soluklu olmadı ve milletvekili bugün partisiyle yollarını tamamen ayırdı.

CHP’NİN VEKİL SAYISI 128’E DÜŞTÜ

Yaşanan bu ani istifa hamlesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) sandalye dağılımını ve dengeleri de değiştirdi. Nimet Özdemir'in istifasının ardından, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 128'e geriledi.