Dünya Kupası'nda yeni kriz! İdmana zehirli yılan girdi, ortalık karıştı - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda yeni kriz! İdmana zehirli yılan girdi, ortalık karıştı

Dünya Kupası\'nda yeni kriz! İdmana zehirli yılan girdi, ortalık karıştı
16.06.2026 21:35
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Almanya Milli Takımı'nın ABD'deki antrenmanı, sahaya giren zehirli bir bakırbaş yılanı nedeniyle kısa süreliğine durduruldu.

Almanya Milli Futbol Takımı'nın ABD'de Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Karolina'da yaptığı antrenman, sahaya giren zehirli bir yılan nedeniyle yarıda kaldı.

UZMAN EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Olayın hemen ardından teknik heyet ve güvenlik görevlileri devreye girerek oyuncuları sahadan uzaklaştırdı. Yapılan ilk incelemelerde yılanın, bölgede nadiren görülen zehirli bir türe ait olduğu belirlendi. Tesis yetkililerinin hızlıca bölgeye çağırdığı uzman yılan yakalayıcıları ve koruma ekipleri, profesyonel bir müdahaleyle yılanı zarar vermeden yakalayarak güvenli bir alana nakletti.

ANTRENMAN GECİKMELİ BAŞLADI

Sahanın detaylı bir şekilde taranması ve güvenlik önlemlerinin tamamen alınmasının ardından Alman futbolcular yeşil sahaya geri döndü. Yaşanan bu ürkütücü olay nedeniyle Panzerler’in antrenmanı planlanan saatten daha geç başlarken, futbolcuların ve teknik ekibin neşeli ama bir o kadar da şaşkın tavırları dikkat çekti. Almanya Futbol Federasyonu yetkilileri, olayda herhangi bir yaralanma veya olumsuzluk yaşanmadığını, kamp çalışmalarının planlandığı şekilde güvenlik kurallarına uygun olarak devam ettiğini bildirdi.

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Son Dakika Dünya Kupası Dünya Kupası'nda yeni kriz! İdmana zehirli yılan girdi, ortalık karıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya Kupası'nda yeni kriz! İdmana zehirli yılan girdi, ortalık karıştı - Son Dakika
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