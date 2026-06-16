Putin Eleştireni Sanatçı Saldırıda Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Putin Eleştireni Sanatçı Saldırıda Hayatını Kaybetti

16.06.2026 18:46
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Rus sanatçı Robert Kuzovkov, Polonya'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Polonya'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik eleştirileriyle bilinen Rus sanatçı Robert Kuzovkov, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Polonya'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e eleştirileri ile bilinen Rus sanatçıya silahlı saldırı düzenlendi. Semyon Skrepetsky adıyla da bilinen Rus sanatçı Robert Kuzovkov, Biala Podlaska kasabasında düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Lublin Bölge Savcılığı Sözcüsü Marcin Kozak, düzenlediği basın toplantısında, Kuzovkov'a beş el ateş edildiğini ve bunlardan birinin kafasına isabet ettiğini belirtti. Kozak, olayla bağlantılı olarak iki Belarus uyruklu şüphelinin gözaltına alındığını, ancak henüz haklarında suçlama yöneltilmediğini aktardı. Kozak, Kuzovkov'un Rus yetkililerin mevcut eylemlerini eleştirdiği sanatsal faaliyetlerde bulunduğunu doğruladı.

Kuzovkov, 12 Haziran'da kutlanan Rusya Günü'nde Almanya'nın başkenti Berlin'e gitmiş ve burada Joseph Stalin ile Putin'in ikonik karikatürlerini kullanarak bir protesto gösterisi düzenlemişti. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

Vladimir Putin, 3. Sayfa, Polonya, Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Putin Eleştireni Sanatçı Saldırıda Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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