Galatasaray'ın gündemindeki Jhon Duran'ın Zenit macerası sona erdi - Son Dakika
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Galatasaray'ın gündemindeki Jhon Duran'ın Zenit macerası sona erdi

Galatasaray\'ın gündemindeki Jhon Duran\'ın Zenit macerası sona erdi
16.06.2026 20:24
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Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit St. Petersburg, ismi son dönemde sık sık Galatasaray ile anılan Jhon Duran ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig devi Galatasaray ile anılan Kolombiyalı golcü Jhon Duran cephesinde sıcak bir gelişme yaşandı. 

JHON DURAN İLE YOLLAR AYRILDI

Rusya Premier Lig temsilcisi Zenit St. Petersburg, 22 yaşındaki genç forvet oyuncusu ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan resmi bilgilendirmede, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile yapılan kiralık sözleşmesinin vadesinin dolduğu aktarılırken, "Zenit kulübü olarak oyuncumuza hem yeşil sahalarda hem de özel hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'ın gündemindeki Jhon Duran'ın Zenit macerası sona erdi

RUSYA MACERASI KISA SÜRDÜ

Şubat 2026'da Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından kiralık olarak Zenit'e geçiş yapan Kolombiyalı forvet, Rus temsilcisinde beklediğinden daha kısa bir süre geçirdi. Mavi-beyazlı formayla toplam 9 resmi karşılaşmada görev alan Duran, bu süre zarfında takımına 2 gollük bir katkı sağladı.

Galatasaray'ın gündemindeki Jhon Duran'ın Zenit macerası sona erdi

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray’ın, Jhon Duran'ı kiralık formülüyle kadrosuna katmak adına bir süredir nabız yokladığı biliniyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da bu takviyeye yeşil ışık yaktığı iddia ediliyor. Edinilen son bilgilere göre; sarı-kırmızılı yönetimle Jhon Duran arasında büyük oranda el sıkışıldığı, oyuncunun transferin gerçekleşmesi adına maaşında fedakarlık yapmaya hazır olduğu öğrenildi. 

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın gündemindeki Jhon Duran'ın Zenit macerası sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'ın gündemindeki Jhon Duran'ın Zenit macerası sona erdi - Son Dakika
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