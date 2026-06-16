Süper Lig devi Galatasaray ile anılan Kolombiyalı golcü Jhon Duran cephesinde sıcak bir gelişme yaşandı.
Rusya Premier Lig temsilcisi Zenit St. Petersburg, 22 yaşındaki genç forvet oyuncusu ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan resmi bilgilendirmede, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile yapılan kiralık sözleşmesinin vadesinin dolduğu aktarılırken, "Zenit kulübü olarak oyuncumuza hem yeşil sahalarda hem de özel hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Şubat 2026'da Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından kiralık olarak Zenit'e geçiş yapan Kolombiyalı forvet, Rus temsilcisinde beklediğinden daha kısa bir süre geçirdi. Mavi-beyazlı formayla toplam 9 resmi karşılaşmada görev alan Duran, bu süre zarfında takımına 2 gollük bir katkı sağladı.
Hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray’ın, Jhon Duran'ı kiralık formülüyle kadrosuna katmak adına bir süredir nabız yokladığı biliniyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da bu takviyeye yeşil ışık yaktığı iddia ediliyor. Edinilen son bilgilere göre; sarı-kırmızılı yönetimle Jhon Duran arasında büyük oranda el sıkışıldığı, oyuncunun transferin gerçekleşmesi adına maaşında fedakarlık yapmaya hazır olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın gündemindeki Jhon Duran'ın Zenit macerası sona erdi - Son Dakika
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