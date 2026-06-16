Sakarya'da Kaçak Motor Parçası Operasyonu - Son Dakika
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Sakarya'da Kaçak Motor Parçası Operasyonu

16.06.2026 20:00
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Sakarya'da polis, 100 milyon lira değerinde kaçak motor ve araç parçaları ele geçirdi.

SAKARYA'da polis tarafından bir depoya düzenlenen operasyonda, yurt dışına sevk edilmesi gereken yaklaşık 100 milyon lira değerindeki motor ve araç parçaları ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Ekipler, 5 Haziran 2026 tarihinde yurt dışında bir ülkeye sevk edilmek üzere yola çıkan gümrük mühürlü 2 TIR'da bulunan araç parçalarının, ülke içerisinde yasa dışı şekilde piyasaya sürülmek amacıyla Sakarya'da bir depoda saklandığı bilgisine ulaştı.

Yapılan çalışmalar sonucunda depoya düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 100 milyon lira olan 25 ton 420 kilogram muhtelif motor parçası, 170 hidrolik direksiyon pompası, 115 hava pompası, 72 motor bloğu ve tamamlayıcı parçaları, 70 klima motoru, 45 marş dinamosu, 20 direksiyon kutusu, 4 şanzıman ve 1 yarım şase ele geçirildi.

Ele geçirilen motor parçaları, soruşturma kapsamında Sakarya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Serhat YILMAZ/ADAPAZARI(Sakarya),

Kaynak: DHA

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