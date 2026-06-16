Özgür Özel, yeni parti kurarsa Mansur Yavaş gitmeyecek - Son Dakika
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Özgür Özel, yeni parti kurarsa Mansur Yavaş gitmeyecek

Özgür Özel, yeni parti kurarsa Mansur Yavaş gitmeyecek
16.06.2026 21:51
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Mahkemenin mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa döndüğü CHP'de yol ayrımına gelen Özgür Özel'e bir şok da Mansur Yavaş'tan geldi. Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in haberine göre, Özgür Özel'in yeni parti kurması halinde Mansur Yavaş kendisine katılmayacak. Yavaş'ın bu kararını Özel'e ilettiği belirtiliyor.

CHP’de gözler, Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu çekişmesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bazı büyükşehir belediye başkanlarının nasıl bir tavır sergileyeceğine çevrildi.

MANSUR YAVAŞ YENİ PARTİYE GEÇER Mİ?

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in haberine göre Mansur Yavaş, Özgür Özel’in kuracağı partiye katılmayacak. Yavaş’ın bu düşüncesini Özel yönetimine de ilettiği belirtiliyor.

Ancak Yavaş’ın bu aşamada CHP’den ayrılıp bağımsız siyaset yapma niyeti taşımadığı, CHP’de kalmaya devam ederken genel siyasete mesafe koyup parti içi tartışmalara da taraf olmayacağı kaydedildi.

ÖZEL YÖNETİMİ BAŞKANLARI SERBEST BIRAKTI

Özel yönetiminin de, yeni parti kurulması halinde CHP’li belediye başkanlarını serbest bırakma kararı aldığı öğrenildi. Özel ve ekibinin, bu kararı “Biz zaten ayrılık kararını alırsak koşullar nedeniyle alacağız. Bir gün tekrar partimize dönmek üzere. Bu esnada belediye başkanlarının CHP’den ayrılmalarına gerek yok” mantığıyla aldığı ifade edildi.

Buna göre başkanlar, dilerse CHP’de devam edebilecek.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Şerife Güzel, Mansur Yavaş, Özgür Özel, Politika, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Özgür Özel Özgür Özel, yeni parti kurarsa Mansur Yavaş gitmeyecek - Son Dakika

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