Adıyaman'da Boğulma Faciası

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde 6 gün önce akrabalarının nikah merasiminden sonra yakınlarıyla Göksu Çayı'na pikniğe giden ve suya giren İsa Özkul'un cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, 11 Haziran'da Göksu Çayı'nda meydana geldi. Vakıf Aksu, Hasan Gulüsarı, Ali Yıldız ve İsa Özkol, iddiaya göre akrabalarının nikah merasiminin ardından piknik yapmak için Göksu Çayı'na gitti. Serinlemek için çaya giren 4 kişi, bir süre sonra akıntıya kapılıp, suda sürüklenmeye başladı. Durumu fark eden çevredekiler, suya girerek akıntıyla sürüklenen Vakıf Aksu, Hasan Gulüsarı ve Ali Yıldız'ı kurtardı. İsa Özkol ise akıntıyla birlikte suda kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri ile dalgıç polisler sevk edildi. Kurtarılan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dalgıç polisler, kaybolan Özkol'u bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

Adıyaman'daki ekiplerin yanı sıra Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli Kurbağa Adamlar, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri, AFAD ekipleri, ve farklı illerden gelen yaklaşık 100 kişilik arama kurtarma personeli çalışmalara katıldı. Su altı ve su üstünde yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda Malatya Jandarma Arama Kurtarma Ekipleri (JAK), İsa Özkul'un cansız bedenine ulaştı. Olay yerinde incelemelerin ardından İsa Özkul'un cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

Haber: Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)