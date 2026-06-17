Kayseri'de Polis Memuru İntihar Etti - Son Dakika
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Kayseri'de Polis Memuru İntihar Etti

Kayseri\'de Polis Memuru İntihar Etti
17.06.2026 22:23
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Murat K. ailesine veda notu bırakarak, boş arazide intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir polis memuru, ailesine "Sizleri seviyorum. Hakkınızı helal edin" notu bırakıp boş arazide tabancayla intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi Kadir Has Bulvarı üzerinde bulunan boş bir arazide Murat K. (53) tabancayla başına ateş ederek intihar etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Murat K.'nın hayatını kaybettiği belirledi. Yapılan kontrollerde Murat K.'nın polis memuru olduğu ve ailesine "Sizleri seviyorum. Hakkınızı helal edin" yazılı bir not bıraktığı öğrenildi. İncelemelerin ardınan Murat K.'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Melikgazi, 3. Sayfa, Güvenlik, Kayseri, Polis, Yaşam, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de Polis Memuru İntihar Etti - Son Dakika

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