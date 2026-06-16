Spam zannettiği mesaj hayatını değiştirdi

2026 FIFA Dünya Kupası’nda güçlü rakibi İspanya ile golsüz berabere kalarak turnuvaya sürpriz bir başlangıç yapan Yeşil Burun Adaları, kadrosundaki dikkat çekici bir hikayeyle de spor kamuoyunun gündemine oturdu. Takımın 33 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu Pico Lopes’in milli takım kariyeri, adeta bir film senaryosunu andırıyor.

GELEN MESAJ HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

İrlanda ekiplerinden Shamrock Rovers forması giyen Lopes, profesyonel futbola adım atmadan önce bankacılık yapıyordu. Üniversite yıllarında açtığı ancak aktif kullanmadığı LinkedIn hesabına gelen bir mesaj, hayatının akışını tamamen değiştirdi.

PORTEKİZCE MESAJI SPAM SANDI

Yeşil Burun Adaları Futbol Federasyonu, İrlanda'da büyüyen oyuncuya ulaşmak için iş dünyası platformu LinkedIn'i tercih etti. Ancak gelen ilk davet mesajı Portekizce yazılmıştı. Dili bilmeyen ve mesajı ciddiye almayan Lopes, durumu bir internet dolandırıcılığı (spam) sandı ve mesaja yanıt vermedi. Aradan geçen 9 ayın ardından federasyon yetkilileri, bu kez şanslarını İngilizce bir mesajla denedi. Mesajın içeriğini ancak o zaman anlayan başarılı stoper, daveti büyük bir mutlulukla kabul etti. Lopes, 2019 yılında Fransa'nın Marsilya kentinde Togo'ya karşı oynanan hazırlık karşılaşmasında ilk kez ülkesinin milli formasını sırtına geçirdi.

''KAMERUN GALİBİYETİ KIRILMA NOKTAMIZ OLDU''

Dünya Kupası yolculuğunu ve yaşadığı büyük gururu anlatan Lopes, şu ifadeleri kullandı: "İlk başlardaki temel hedefimiz Afrika Uluslar Kupası'na katılabilmekti. 2021 yılında turnuvada çeyrek finale kadar yükselmek, takım olarak kendimize olan güvenimizi perçinledi. 2026 Dünya Kupası elemelerindeki rakiplerimizi gördüğümüzde 'Neden olmasın?' dedik. Kendi sahamızda Kamerun'u mağlup etmemiz bizim için tam anlamıyla kırılma noktasıydı. Son grupta Esvatini'yi taraftarımızın önünde yenmek zorundaydık ve başardık; o gün tarih yazdık."

HAYATININ EN UNUTULMAZ AYI

Dünya Kupası vizesini aldıkları dönemin kendisi için çok özel olduğunu belirten deneyimli savunmacı, "Esvatini maçından hemen sonra uçağa yetişmem gerekiyordu çünkü bu tarihi başarıdan sadece dört gün sonra oğlum Diego dünyaya geldi. Dünya Kupası bileti, oğlumun doğumu, Shamrock Rovers ile kazandığımız lig ve kupa şampiyonlukları... Hayatımın en unutulmaz, en büyülü ayıydı." dedi.

''SÜRPRİZLERE İNANMAK ZORUNDASINIZ''

İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan ile birlikte yer aldıkları H Grubu'ndaki hedeflerine de değinen Pico Lopes, gruptan çıkmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini "Çok zorlu bir gruptayız ama inanmak zorundasınız. En iyi grup üçüncülüğü bile bir üst tur için yeterli olabilir. Futbol her zaman tahminlere göre oynanmaz, içinde her zaman büyük sürprizler barındırır. Bu, rüyaların gerçeğe dönüştüğü an. Çocukken herkes Dünya Kupası'nda oynamayı hayal eder ama çok az insan bu fırsatı yakalar. Ben de sahada olduğum her anın tadını çıkarmaya çalışacağım." sözleriyle belirtti.