Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası'na veda edebilir - Son Dakika
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Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası'na veda edebilir

17.06.2026 16:14
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Dünya Kupası'na Avustralya karşısında aldığı 2-0'lık mağlubiyetle başlayan A Milli Takım için kritik hesaplar yapılmaya başlandı. Ay-yıldızlılar, Paraguay'a da kaybetmesi ve ABD'nin Avustralya karşısında puan alması halinde son grup maçını beklemeden elenme tehlikesi yaşayacak.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, ikinci karşılaşma öncesinde zor bir senaryoyla karşı karşıya kaldı. İlk haftayı puansız kapatan Türkiye, gözünü Paraguay ile oynanacak hayati mücadeleye çevirdi.

Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası'na veda edebilir

ELENME İHTİMALİ ORTAYA ÇIKTI

Ay-yıldızlı ekip için en kötü senaryo, ikinci maçların ardından gerçekleşebilir. Türkiye'nin Paraguay karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılması ve ABD'nin Avustralya karşısında puan alması durumunda Milliler, son grup maçı öncesinde turnuvaya veda etme riskiyle karşı karşıya kalacak.

Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası'na veda edebilir

İKİLİ AVERAJ İŞLERİ ZORLAŞTIRIYOR

Dünya Kupası'nda puan eşitliği halinde öncelikle ikili averaj kriterinin dikkate alınması Türkiye açısından önemli bir dezavantaj oluşturuyor. Avustralya karşısında alınan mağlubiyet nedeniyle grupta geriye düşen Ay-yıldızlılar, Paraguay'a karşı da puan kaybetmesi halinde gruptan çıkma hesaplarında büyük darbe alacak.

Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası'na veda edebilir

PARAGUAY MAÇI FİNAL GİBİ

Bu nedenle Paraguay karşılaşması Milli Takım için büyük önem taşıyor. Ay-yıldızlı ekip, son 32 turu umutlarını koruyabilmek için sahaya mutlak puan parolasıyla çıkacak. Teknik heyet ve futbolcular, Avustralya yenilgisini telafi ederek yeniden yarışın içine girmeyi hedefliyor.

UMUTLAR DEVAM EDİYOR

Her şeye rağmen Türkiye'nin gruptan çıkma şansı hâlâ sürüyor. Ancak Paraguay karşısında alınacak olası bir mağlubiyet, Ay-yıldızlıların Dünya Kupası serüvenini beklenenden çok daha erken sonlandırabilir.

Amerika Birleşik Devletleri, A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, Milli Takım, Avustralya, Paraguay, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası'na veda edebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tarık Çelik Tarık Çelik:
    Kina yakarsın kazanırsa 0 0 Yanıtla
  • Murat Sarıal Murat Sarıal:
    türkiye hiçbir maçı kazanamaz 0 0 Yanıtla
    Ramazan Katırcı Ramazan Katırcı:
    Barış ve Kerem ilk 11 de onatir, Kenan Yıldızı da yedekte bekletirse daha çıkmadan kaybedeceğini öngoremedi teknik adam. O paryiybana verin ondan daha iyi 11 ile saha çıkarım. 0 0
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SON DAKİKA: Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası'na veda edebilir - Son Dakika
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