İzmirli yüzücü Eda Savcıgil\'den tarihi başarı

Ultra maraton yüzücüsü Eda Savcıgil, İtalya'da tarihi bir başarıya imza attı. İzmirli 18 yaşındaki açık deniz yüzücüsü, İtalya'daki Capri Adası'ndan başlayıp Napoli'ye uzanan 28 kilometrelik mesafeyi 9 saatte yüzdü.

BİR İLKİ BAŞARARAK PARKUR REKORUNU KIRDI

Maratona del Golfo Capri-Napoli'de birinci olan Eda Savcıgil, Capri-Napoli parkurunu tamamlayan ilk Türk sporcu da oldu. Eda, zorlu parkuru tamamlayan en genç sporcu olmasının yanı sıra kadın ve erkek tüm sporcular arasında parkur rekorunu da kırdı.

''TARİFSİZ BİR MUTLULUK''

Eda Savcıgil, yeni hedefini ise Bengisu Avcı'nın tamamlayıp tarihe geçtiği Okyanus Yedilisi (Oceans 7) olarak belirledi. Eda, sanal medya hesabında, "Capri-Napoli (Vesuvius) 28K parkurunu solo bitiren ilk Türk ve 2026 yılı genel klasman şampiyonu olmak tarifsiz bir mutluluk" ifadelerini kullandı.

‘BAZEN BAŞARI, YOLA DEVAM EDEBİLMEKTİR’

Başarılı sporcu, "Hem fiziksel hem de mental olarak en çok zorlandığım yarıştı diyebilirim. Bu parkuru sağlıkla, keyifle ve başarıyla tamamlamış olmak benim için çok değerli. Aileme, her zaman beni destekledikleri ve bana inandıkları için çok teşekkür ediyorum. Üniversite hazırlığı ve yüzmeyi birlikte sürdürürken vazgeçmemeyi öğrendim. Bir hafta önce yaşadığım küçük sakatlığa rağmen devam ettim. Bazen başarı, yola devam edebilmektir. Heyecanım çok büyük. Bayrağımızı ilk sırada dalgalandığını görmek ve bunun için kulaç atmak, tüm yorgunluğa ve çekilen acılara değiyor. Bu yolculukta yanımda olan, antrenmanlarımda destek olan, yol gösteren tüm hocalarıma ve birlikte kulaç attığım antrenman arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. Şimdi sırada yeni hedefler ve yeni maceralar var. Nice parkurlar beni bekliyor, çalışmaya devam" mesajını paylaştı.