Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi, Türkiye genelinde geniş çaplı bir görev değişimini beraberinde getirdi. Toplamda 430 mülki idare amirinin görev yerinin değiştirildiği listede, geçtiğimiz aylarda adı adli bir olaya karışan ve hakkında disiplin soruşturması yürütülen Ardahan eski Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu’nun yeni görevi dikkat çekti.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Kararname kapsamında yapılan atamalar arasında en çok tartışılan isimlerden biri Mustafa Berat Kasımoğlu oldu. Ardahan’da Vali Yardımcılığı görevini yürütürken yaşanan bir olayın ardından görevinden uzaklaştırıldığı ve hakkında idari/disiplin soruşturması başlatıldığı bilinen Kasımoğlu, yayımlanan son kararnameyle Yozgat Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine getirildi. Soruşturma süreci devam eden bir ismin yeniden kamu görevine atanması, kararnameye dair en çok konuşulan detaylar arasında yer aldı.

"BASKIN VE BIÇAKLAMA" İDDİALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Mustafa Berat Kasımoğlu, geçtiğimiz aylarda kamuoyunda geniş yankı uyandıran bir asayiş olayıyla gündeme gelmişti. İddiaya göre Kasımoğlu, evli bir kadının ikametinde bulunduğu sırada, kadının eşinin eve gelmesi üzerine çıkan arbedede bıçaklı saldırıya uğramıştı. Olayın ardından Kasımoğlu hastaneye kaldırılırken, konuyla ilgili iki kişi gözaltına alınmıştı. Yaşanan bu skandal iddianın ardından Ardahan Valiliği, Vali Yardımcısı Kasımoğlu hakkında ivedilikle idari disiplin soruşturması başlatıldığını duyurmuştu.

“ALACAK VERECEK KAVGASIYDI” DİYEREK SAVUNMUŞTU

Hakkındaki iddiaların ardından bir açıklama yapan Mustafa Berat Kasımoğlu ise olayların çarpıtıldığını öne sürmüştü. Yoğun bakımda olduğu yönündeki iddiaları yalanlayan Kasımoğlu, kendisini şu sözlerle savunmuştu: "Olay tamamen asılsız. Yoğun bakımda değilim. Sadece ufak bir alacak verecek kavgası yaşandı. Vücut bütünlüğüm tam. Görev yaptığım Ardahan'dan ayrıldım ancak hakkımda ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmıyor."

Ardahan'dan ayrıldıktan sonra kızakta bekleyen Kasımoğlu, resmi olarak yayımlanan 430 kişilik atama listesiyle birlikte bundan sonra Yozgat Valiliği bünyesinde Hukuk Müşaviri olarak görev yapacak.