Fenerbahçe'den son dakika teknik direktör açıklaması - Son Dakika
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Fenerbahçe'den son dakika teknik direktör açıklaması

Fenerbahçe\'den son dakika teknik direktör açıklaması
18.06.2026 11:17
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Fenerbahçe, yeni teknik direktörünü bugün saat 13.00'te FB TV ekranlarında açıklayacağını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, bu kararı 120. yılda başlayacak yeni dönemin ilk adımı olarak değerlendirdi.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için geri sayım sona erdi. Sarı-lacivertli kulüp, Erkek Futbol A Takımı'nın yeni teknik direktörünün bugün saat 13.00'te açıklanacağını duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Fenerbahçemizin Erkek Futbol A Takımı Teknik Direktörü, bugün saat 13.00'te FB TV ekranlarında açıklanacaktır. 120. yılımızda başlayacak yeni dönemin ilk adımını birlikte atıyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Fenerbahçe'den son dakika teknik direktör açıklaması

GÖZLER SAAT 13.00'E ÇEVRİLDİ

Teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı büyük merak konusu olurken, sarı-lacivertli taraftarlar kulüpten gelecek resmi açıklamayı beklemeye başladı. Fenerbahçe'de yeni teknik adamın açıklanmasıyla birlikte 120. yıl projelerinin ve yeni sezon planlamasının da hız kazanması bekleniyor.

AYKUT KOCAMAN OLMASI BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin açıklayacağı teknik direktörün Aykut Kocaman olması bekleniyor.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'den son dakika teknik direktör açıklaması - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • İsmail Yıldırım İsmail Yıldırım:
    şikebahçeye yeni mazlum geliyor haaa 0 2 Yanıtla
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