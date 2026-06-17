Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Milli yıldız kadroda - Son Dakika
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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Milli yıldız kadroda

Beşiktaş\'ın Avrupa Ligi\'ndeki rakibi belli oldu! Milli yıldız kadroda
17.06.2026 14:11
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UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş'ın rakibi Danimarka temsilcisi Midtjylland oldu. Geçen sezon ligini ikinci sırada tamamlayan rakip takımın kadrosunda milli futbolcu Aral Şimşir de bulunuyor. İlk maç İstanbul'da, rövanş ise Danimarka'da oynanacak.

2025/26 sezonunu Süper Lig'de 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti. Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Danimarka ekibi Midtjylland oldu.

İLK MAÇ İSTANBUL'DA

UEFA'nın belirlediği takvime göre Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu karşılaşmaları 23 ve 30 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Beşiktaş, eşleşmenin ilk maçında taraftarı önünde sahaya çıkacak. Rövanş karşılaşması ise Danimarka'da oynanacak.

RAKİPTE MİLLİ FUTBOLCU ARAL ŞİMŞİR VAR

Danimarka Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Midtjylland'ın kadrosunda milli futbolcu Aral Şimşir de yer alıyor. Genç futbolcu, Danimarka ekibinin hücum hattındaki önemli isimleri arasında gösteriliyor.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Milli yıldız kadroda

HEDEF AVRUPA LİGİ'NDE YOLUNA DEVAM ETMEK

Yeni sezonda Avrupa'da başarılı bir performans ortaya koymayı hedefleyen Beşiktaş, Midtjylland engelini aşarak bir üst tura yükselmenin hesaplarını yapıyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmek için iki maç sonunda rakibini elemek zorunda olacak.

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Milli yıldız kadroda - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ERTAN1397 ERTAN1397:
    Fenerbahçe ve Beşiktaş rakiplere bak WiFi şifresi gibi takımlar 0 0 Yanıtla
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