Eduardo Bolsonaro'ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı - Son Dakika
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Eduardo Bolsonaro'ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı

17.06.2026 11:10
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Brezilya Yüksek Mahkemesi, Eduardo Bolsonaro'ya ABD müdahalesi teşebbüsünden hapis cezası verdi.

SAO Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Eduardo Bolsonaro'ya, geçen yıl babası hakkında yürütülen darbe girişimine ilişkin davanın durdurulması için ABD yönetimini sürece müdahil etmeye çalıştığı gerekçesiyle verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasını onayladı.

Mahkeme, Eduardo Bolsonaro'nun, ABD yönetiminin Brezilyalı yargı mensuplarına dava sürecinin durdurulması yönünde baskı yapmasını sağlamaya çalışarak yargı sürecine yasa dışı müdahalede bulunduğuna hükmetti.

Davada, Eduardo Bolsonaro'nun geçen yıl babası hakkında yürütülen darbe girişimine ilişkin davanın durdurulması için ABD yönetimini sürece müdahil etmeye çalıştığı gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

11 Eylül 2025'te, 2022 seçimlerindeki yenilgisinin ardından "demokratik düzeni ortadan kaldırmaya yönelik darbe planı hazırlamak" suçundan 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski Devlet Başkanı Bolsonaro'nun davasına da bakan Yargıç Alexandre de Moraes, Eduardo Bolsonaro'nun görevinin "kendi ülkesine karşı yurt dışında lobi faaliyetleri yürütmek olmadığını" söyledi.

Öte yandan mahkeme kararına itiraz eden Eduardo Bolsonaro'nun avukatları, müvekkillerinin mahkum edilmesi için yeterli delil olmadığını savundu.

Yüksek Mahkeme, 11 Eylül 2025'te eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu 2022'deki seçimleri kaybettikten sonra "demokratik düzeni ortadan kaldırmaya yönelik darbe planı kurmak suçundan" aldığı 27 yıl 3 ay hapis cezasını onaylamıştı.

Brezilya'daki olaylar

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen devlet başkanı seçiminin ikinci turunda sol görüşlü Devlet Başkanı Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti. Seçimleri kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri, önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak 2023'te ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını basmıştı.

Brezilya Federal Polisi, 26 Kasım 2024'te Bolsonaro'nun, Lula da Silva hükümetine yönelik planlanan darbe girişimine dahil olduğunu iddia etmiş, Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi de 26 Mart'ta savcılığın Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırladığı darbe girişimi iddianamesini oy birliğiyle kabul etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Temmuz 2025'te Lula da Silva'ya gönderdiği mektupta, Bolsonaro'ya karşı açılan davanın sonlandırılmaması halinde 1 Ağustos'tan itibaren Brezilya'ya yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağı tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eduardo Bolsonaro'ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı - Son Dakika

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