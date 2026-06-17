Trump: ABD'nin İran'a 300 milyar dolar yatırım yapacağı doğru değil

İran ile ABD arasında gündeme gelen 300 milyar dolarlık fon tartışması yeni bir boyut kazandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yeniden inşası için 300 milyar dolarlık bir fon oluşturulacağı yönündeki haberleri yalanlayarak, "Bu tamamen yalan haber" dedi. Trump ayrıca anlaşmanın İran'a derhal yaptırım kaldırılması sağlamadığını açıkladı.

TRUMP'TAN 300 MİLYAR DOLAR İDDİASINA YALANLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan mutabakat kapsamında Tahran yönetimine 300 milyar dolarlık bir fon sağlanacağı yönündeki iddiaları reddetti.

G7 Zirvesi kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelen Trump, basına yaptığı açıklamada, söz konusu fon haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Trump, ABD'nin böyle bir yatırım planının içinde yer almadığını belirterek, "300 milyar dolarlık fon hikayesi doğru değil" ifadelerini kullandı.

ANLAŞMADA YAPTIRIMLAR DA YOK

Trump, İran ile hazırlanan mutabakat zaptının nihai bir anlaşma olmadığını vurgulayarak, Tahran'a yönelik yaptırımların hemen kaldırılmasının da söz konusu olmadığını açıkladı.

ABD Başkanı, anlaşmanın temel amacının İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmamasını garanti altına almak olduğunu söyledi. Trump, anlaşmadan memnun kalmaması halinde askeri seçeneğin yeniden gündeme gelebileceği mesajını da verdi.

300 MİLYAR DOLAR TARTIŞMASI NASIL BAŞLADI?

Son günlerde uluslararası basında yer alan bazı haberlerde, İran'ın savaş sonrası yeniden yapılandırılması için yaklaşık 300 milyar dolarlık bir yatırım veya yeniden inşa fonu oluşturulmasının taslak metinlerde yer aldığı öne sürülmüştü.

Axios, AP ve birçok uluslararası medya kuruluşu, söz konusu fonun İran'ın anlaşma şartlarını yerine getirmesi halinde devreye girebileceğini yazmıştı. Bazı haberlerde fonun ABD tarafından değil, Körfez ülkeleri ve uluslararası ortaklar tarafından finanse edileceği belirtilmişti.

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de daha önce yaptığı açıklamada, İran'ın bu kaynağa ancak nükleer programını sonlandırması ve bölgesel politikalarında köklü değişiklikler yapması halinde erişebileceğini söylemişti.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE NÜKLEER DOSYA ÖN PLANDA

Trump, anlaşmanın merkezinde İran'ın nükleer silah edinmeyeceğine dair taahhüdünün bulunduğunu ifade etti. Ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin yeniden normale dönmeye başladığını ve geçişlerin kısa süre içinde tamamen açılacağını söyledi.

Öte yandan G7 liderleri, İran ile yapılan mutabakatı desteklemekle birlikte, balistik füze programı ve bölgesel faaliyetler gibi başlıkların da ilerleyen müzakerelerde ele alınması gerektiğini vurguladı.

ANLAŞMANIN DETAYLARI HÂLÂ TARTIŞMALI

İran ile ABD arasında varıldığı belirtilen mutabakatın tam metni henüz kamuoyuna açıklanmadı. Bu nedenle yaptırımların kapsamı, dondurulmuş varlıkların durumu ve İran'a sağlanacak olası ekonomik avantajlar konusunda farklı iddialar gündemde kalmaya devam ediyor. Birçok uluslararası medya kuruluşu, anlaşmanın ayrıntılarının netleşmesiyle birlikte tartışmaların daha da büyüyebileceğini belirtiyor.